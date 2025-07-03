Жодна країна не зможе зупинити Україну на шляху до Євросоюзу, - Зеленський

Україні потрібна підтримка на шляху до вступу в Євросоюз. Але жодна країна не зможе зупинити майбутнє членство.

Як передає РБК-Україна , про це на брифінгу з лідерами ЄС заявив президент України Володимир Зеленський.

"Нам потрібна підтримка. Я вважаю, що ніхто не зможе зупинити Україну на цьому шляху, жодна країна. Звичайно, залежить від єдності рішень ЄС, а з нашого боку ми зробимо все, що ми можемо. Але нам необхідна підтримка всіма членами ЄС", - зазначив Зеленський.

Своєю чергою прем'єрка Данії Метте Фредеріксен, чия країна розпочала головування в Раді ЄС, зазначила, що Україна та ЄС уже думають над тим, у який спосіб найкраще рухатися вперед.

"Я відчуваю, що більшість членів ЄС підтримують членство України в ЄС", - додала вона.