Ни одна страна не сможет остановить Украину на пути в Евросоюз, - Зеленский
Украине нужна поддержка на пути к вступлению в Евросоюз. Но ни одна страна не сможет остановить будущее членство.
Как передает РБК-Украина, об этом на брифинге с лидерами ЕС заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Нам нужна поддержка. Я считаю, что никто не сможет остановить Украину на этом пути, ни одна страна. Конечно, зависит от единства решений ЕС, а с нашей стороны мы сделаем все, что мы можем. Но нам необходима поддержка всеми членами ЕС", - отметил Зеленский.
В свою очередь премьер Дании Метте Фредериксен, чья страна начала председательство в Совете ЕС отметила, что Украина и ЕС уже думают над тем, какими образом лучше всего двигаться вперед.
"Я чувствую, что большинство членов ЕС поддерживают членство Украины в ЕС", - добавила она.
Вступительные переговоры Украины с ЕС
Напомним, Украина все еще не начала вступительные переговоры с ЕС, хоть лидеры стран блока поддержали такой шаг еще в конце 2023 года.
Старт переговоров продолжает блокировать Венгрия. Венгерский премьер Виктор Орбан даже устроил опрос венгров о вступлении Украины в ЕС.
По словам Орбана, 95% венгров якобы не поддержало членство Украины в блоке.
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