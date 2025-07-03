Ни одна страна не сможет остановить Украину на пути в Евросоюз, - Зеленский

Украине нужна поддержка на пути к вступлению в Евросоюз. Но ни одна страна не сможет остановить будущее членство.

Как передает РБК-Украина , об этом на брифинге с лидерами ЕС заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Нам нужна поддержка. Я считаю, что никто не сможет остановить Украину на этом пути, ни одна страна. Конечно, зависит от единства решений ЕС, а с нашей стороны мы сделаем все, что мы можем. Но нам необходима поддержка всеми членами ЕС", - отметил Зеленский.

В свою очередь премьер Дании Метте Фредериксен, чья страна начала председательство в Совете ЕС отметила, что Украина и ЕС уже думают над тем, какими образом лучше всего двигаться вперед.

"Я чувствую, что большинство членов ЕС поддерживают членство Украины в ЕС", - добавила она.