Жодна країна поки не зобов'язалася постачати винищувачі Україні, - Кулеба

Наразі жодна країна не зобов'язалася передати Україні винищувачі, проте Британія вже оголосила про навчання українських пілотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в інтерв'ю WAZ .

Нагадаємо, раніше в Офісі президента заявили, що партнери та союзники згодом нададуть Україні потрібну авіацію. Важливо, що рішення про навчання українських пілотів уже ухвалено.

Як відомо, під час останньої зустрічі у форматі "Рамштайн" рішення щодо літаків для України не було ухвалено. Однак низка країн заявила, що могла б розглянути його.

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