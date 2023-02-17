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Жодна країна поки не зобов'язалася постачати винищувачі Україні, - Кулеба

Фото: жодна країна поки не зобов'язалася постачати винищувачі Україні (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Наразі жодна країна не зобов'язалася передати Україні винищувачі, проте Британія вже оголосила про навчання українських пілотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в інтерв'ю WAZ.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента заявили, що партнери та союзники згодом нададуть Україні потрібну авіацію. Важливо, що рішення про навчання українських пілотів уже ухвалено.

Як відомо, під час останньої зустрічі у форматі "Рамштайн" рішення щодо літаків для України не було ухвалено. Однак низка країн заявила, що могла б розглянути його.

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