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Ни одна страна пока не обязалась поставлять истребители Украине, - Кулеба

Фото: ни одна страна пока не обязалась поставлять истребители Украине (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

В настоящий момент ни одна страна не обязалась передать Украине истребители, однако Британия уже объявила об обучении украинских пилотов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в интервью WAZ.

Напомним, ранее в Офисе президента заявили, что партнеры и союзники со временем предоставят Украине нужную авиацию. Важно, что решение об обучении украинских пилотов уже принято.

Как известно, во время последней встречи в формате "Рамштайн" решение по самолетам для Украины не было принято. Однако ряд стран заявили, что могли бы рассмотреть его.

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