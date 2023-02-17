Ни одна страна пока не обязалась поставлять истребители Украине, - Кулеба

В настоящий момент ни одна страна не обязалась передать Украине истребители, однако Британия уже объявила об обучении украинских пилотов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в интервью WAZ .

Напомним, ранее в Офисе президента заявили, что партнеры и союзники со временем предоставят Украине нужную авиацию. Важно, что решение об обучении украинских пилотов уже принято.

Как известно, во время последней встречи в формате "Рамштайн" решение по самолетам для Украины не было принято. Однако ряд стран заявили, что могли бы рассмотреть его.

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