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Жоден вкид Росії по ситуації в Бахмуті не відповідає дійсності, - Маляр

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Донбас, Четвер 06 квітня 2023 11:59
Жоден вкид Росії по ситуації в Бахмуті не відповідає дійсності, - Маляр Фото: заступник міністра оборони Ганна Маляр (facebook com ganna maliar)
Автор: Наталія Гурковська

Жоден з наративів, які запустила російська пропаганда щодо ситуації навколо Бахмута Донецької області, не відповідає дійсності. Це свідчить про те, що витоку інформації щодо планів українського командування немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника міністра оборони Ганни Маляр.

"Коли моніторю інформаційні вкиди ворога по Бахмуту про те, що доповідає військове командування президенту, хто які рішення прийняв, який план провалився, хто з генералів яку позицію по обороні Бахмута відстоює, то дуже тішить одне - витоку інформації в нас немає", - розповіла Маляр.

За її словами, жодного разу не проскочила інформація, яка б відповідала дійсності.

Як повідомлялось, раніше Маляр розповіла, що російська пропаганда запустила декілька наративів, якими намагається психологічно вплинути на прийняття рішень українським командуванням щодо ситуації на Бахмутському напрямку. Але вони не мають необхідного для РФ впливу.

Нагадаємо, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що ЗСУ продовжують тримати оборону у Бахмуті. Російська армія далека від захоплення міста.

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