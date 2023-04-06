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Ни один вброс России по ситуации в Бахмуте не соответствует действительности, - Маляр

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Донбасс, Четверг 06 апреля 2023 11:59
Ни один вброс России по ситуации в Бахмуте не соответствует действительности, - Маляр Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (facebook com ganna maliar)
Автор: Наталия Гурковская

Ни один из нарративов, запущенных российской пропагандой по ситуации вокруг Бахмута Донецкой области, не соответствует действительности. Это свидетельствует о том, что утечки информации о планах украинского командования нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замминистра обороны Анны Маляр.

"Когда мониторю информационные вбросы врага по Бахмуту о том, что докладывает военное командование президенту, кто какие решения принял, какой план провалился, кто из генералов какую позицию по обороне Бахмута отстаивает, то очень радует одно – утечки информации у нас нет", - рассказала Моляр.

По ее словам, ни разу не проскочила информация, соответствующая действительности.

Как сообщалось, ранее Маляр рассказала, что российская пропаганда запустила несколько нарративов, которыми пытается психологически повлиять на принятие решений украинским командованием по ситуации на Бахмутском направлении. Но у них нет необходимого для РФ влияния.

Напомним, пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что ВСУ продолжают держать оборону в Бахмуте. Российская армия далека от захвата города.

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