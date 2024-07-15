"Жоден з позиції не вийшов без поранення, але всі живі". Прикордонник вразив історією з фронту

Прикордонник Ігор з позивним "Волоцюга" захищає Україну з 2022 року. Військовий за одну ротацію пройшов вуличні бої в Бахмуті, стримував ворога в окопах під Хромовим та прикривав піхоту з гранатомета у Курдюмівці.
Історію військового розповідає РБК-Україна із посиланням на публікацію Державної прикордонної служби України у Facebook.
Під Бахмутом боєць провів не багато часу, бо на той момент місто було вже практично знищене. Прикордонний підрозділ перемістили на оборону Хромового, там Ігор дістав поранення. Бій був важкий, перестрілки з противником відбувались на надкоротких дистанціях. За спогадами "Волоцюги", єдине, що рятувало - це молитва.
"У нас був побратим, його всі звали "Пастор", бо постійно казав нам: "Ану, хлопці, гайда молитися!". Мабуть, його побожність і зберегла йому та нам життя. Жоден з нашої позиції не вийшов без поранення, але всі живими. Мені самому прилетіло рикошетом в руку. Наступного дня снайпер "зняв" "Пастора". Лікар у шпиталі дивувався, як йому так пощастило, казав в житті такого не бачив", - розповідає "Волоцюга".
Куля пройшла навиліт між ребрами, але не зачепила жодного важливого органа. Боєць 5 годин чекав на евакуацію і навіть сам не зрозумів, що сталося.
Після відновлення Ігор з побратимами отримав нове бойове завдання - звільняти разом з іншими підрозділами Сил оборони України від окупантів Курдюмівку. Під час цієї операції "Волоцюга" здійснював вогневе прикриття піхоти зі станкового автоматичного гранатомета.
Часто з позиції доводилося йти пішки по кілька кілометрів з усім БК та гранатометом. У тих боях Ігор здобув колосальний досвід і зараз його використовує на Вовчанському напрямку, воюючи у складі бригади "Гарт". Працює там гранатометником.
Вдома на "Волоцюгу" чекає мама, дружина та двоє дітей.
"Дай Боже повернутися, а планів багато. Відбудовувати буде що", - додає боєць.
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