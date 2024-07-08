Ветерани і військові можуть взяти участь у конкурсі воєнної літератури: деталі

В Україні проводять конкурс на найкращу воєнну літературу. Його учасниками можуть стати ветерани і військовослужбовці. Твори повинні містити рефлексії на події та показувати реалії війни. Найкращі конкурсні роботи опублікують в антології.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію "Міжнародного фонду "Відродження".

Як взяти участь у конкурсі

За словами організаторів, вони хочуть почути та посилити унікальні історії та переживання захисників України, посилити їх голоси та забезпечити підтримку і визнання військовослужбовців і ветеранів.

Найкращі роботи увійдуть до антології, яку видасть у 2025 році партнер конкурсу - Видавництво Старого Лева. Також переможці отримають грошову винагороду у розмірі 45 тис. грн.

Для участі потрібно заповнити реєстраційну форму. Роботи приймаються до 20 липня 2024 року. Переможців оголосять не пізніше листопада цього року.

У конкурсі можуть взяти участь військовослужбовці і ветерани російсько-української війни, без обмежень по віку, статусу служби тощо.

Деталі конкурсу

Для участі у конкурсі приймають роботи в наступних категоріях:

оповідання обсягом до 20 000 знаків

обсягом до 20 000 знаків есе обсягом до 10 000 знаків

обсягом до 10 000 знаків нотатки або щоденникові записи обсягом до 15 000 знаків

обсягом до 15 000 знаків вірші обсягом до 40 рядків.

Конкурс зосереджений на темі війни в Україні, твори мають відображати особистий досвід, переживання, героїзм, мужність, втрати, надію та інші аспекти, пов’язані з бойовими діями.

Конкурсні твори оцінюватиме журі. До його складу входять:

Павло ПАШТЕТ Белянський, письменник, військовослужбовець

Євген Лір, письменник, військовослужбовець, волонтер

Олена Лотоцька, письменниця, військовослужбовиця

Володимир Єрмоленко, письменник, філософ, волонтер

Олена Герасим’юк, письменниця, парамедикиня

Ростислав Семків, літературознавець, письменник

Учасники можуть подати не більше одного прозового твору в межах однієї категорії (не більше двох прозових творів загалом) та не більше трьох поетичних творів в межах категорії "поезія".

Важливо, що твори мають бути написані українською мовою. Також вони повинні бути оригінальними. До конкурсу не допускаються твори, які публікувались онлайн, у соцмережах, блогах або спеціалізованих сайтах чи у друкованих виданнях.