"Ни один из позиции не вышел без ранения, но все живы". Пограничник поделился историей с фронта

Пограничник Игорь с позывным "Волоцюга" защищает Украину с 2022 года. Военный за одну ротацию прошел уличные бои в Бахмуте, сдерживал врага в окопах под Хромовым и прикрывал пехоту из гранатомета в Курдюмовке.
Историю военного рассказывает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Государственной пограничной службы Украины в Facebook.
Под Бахмутом боец провел немного времени, потому что на тот момент город был уже практически уничтожен. Пограничное подразделение переместили на оборону Хромового, там Игорь получил ранения. Бой был тяжелым, перестрелки с противником происходили на сверхкоротких дистанциях. По воспоминаниям "Волоцюги", единственное, что спасало - это молитва.
"У нас был побратим, его все звали "Пастор", потому что постоянно говорил нам: "А ну, ребята, айда молиться!". Наверное, его благочестие и сохранила ему и нам жизнь. Ни один из наших позиций не вышел без ранения, но все живыми. Мне самому прилетело рикошетом в руку. На следующий день снайпер "снял" "Пастора". Врач в госпитале удивлялся, как ему так повезло, говорил в жизни такого не видел", - говорит "Волоцюга".
Пуля прошла навылет между ребрами, но не затронула ни одного важного органа. Боец 5 часов ждал эвакуации и даже сам не понял, что произошло.
Потом Игорь с побратимами получил новое боевое задание - освобождать вместе с другими подразделениями Сил обороны Украины от оккупантов Курдюмовку. Во время этой операции "Волоцюга" осуществлял огненное прикрытие пехоты из станкового автоматического гранатомета.
Часто с позиции приходилось идти пешком несколько километров со всем БК и гранатометом. В тех боях Игорь получил колоссальный опыт и сейчас его использует на Волчанском направлении, воюя в составе бригады "Гарт". Работает там гранатометчиком.
Дома "Волоцюгу" ждет мама, жена и двое детей.
"Дай Бог вернуться, а планов много. Восстанавливать будет что", - добавляет боец.
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