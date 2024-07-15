"Ни один из позиции не вышел без ранения, но все живы". Пограничник поделился историей с фронта

История пограничника

Под Бахмутом боец провел немного времени, потому что на тот момент город был уже практически уничтожен. Пограничное подразделение переместили на оборону Хромового, там Игорь получил ранения. Бой был тяжелым, перестрелки с противником происходили на сверхкоротких дистанциях. По воспоминаниям "Волоцюги", единственное, что спасало - это молитва.

"У нас был побратим, его все звали "Пастор", потому что постоянно говорил нам: "А ну, ребята, айда молиться!". Наверное, его благочестие и сохранила ему и нам жизнь. Ни один из наших позиций не вышел без ранения, но все живыми. Мне самому прилетело рикошетом в руку. На следующий день снайпер "снял" "Пастора". Врач в госпитале удивлялся, как ему так повезло, говорил в жизни такого не видел", - говорит "Волоцюга".

Пуля прошла навылет между ребрами, но не затронула ни одного важного органа. Боец 5 часов ждал эвакуации и даже сам не понял, что произошло.

Игорь с позывным "Волоцюга" прошел тяжелые бои под Бахмутом, Хромовым и Курдюмовкой (фото: Facebook/Государственная пограничная служба Украины)

Потом Игорь с побратимами получил новое боевое задание - освобождать вместе с другими подразделениями Сил обороны Украины от оккупантов Курдюмовку. Во время этой операции "Волоцюга" осуществлял огненное прикрытие пехоты из станкового автоматического гранатомета.

Часто с позиции приходилось идти пешком несколько километров со всем БК и гранатометом. В тех боях Игорь получил колоссальный опыт и сейчас его использует на Волчанском направлении, воюя в составе бригады "Гарт". Работает там гранатометчиком.

Дома "Волоцюгу" ждет мама, жена и двое детей.

"Дай Бог вернуться, а планов много. Восстанавливать будет что", - добавляет боец.

"Волоцюга" сейчас работает гранатометчиком (фото: Facebook/Государственная пограничная служба Украины)