Жоден політик не візьметься зараз відстоювати права російської меншини, - Стефанішина

Зазначимо, що нещодавно Венеційська комісія опублікувала рекомендації щодо закону України про нацменшини. При цьому Стефанішина підкреслила, що висновки мають рекомендаційний характер.

"І в принципі ми не якісь звірятка в цирку, з якими займаються дресурою: нам дають команди, ми їх виконуємо. Ми велика європейська країна, яка глибоко усвідомлює, що робить", - сказала вона.

Стефанішина зазначила, що кожна рекомендація буде обговорюватись. Вона додала, що Єврокомісія зараз концентрується в основному на нашій державній програмі захисту нацменшин в цілому, а також освітньому та недискримінаційному процесі. За її словами, в цьому контексті нас дуже добре налагоджена взаємодія та комунікації.

"Це складні питання, але я думаю, що жодний політичний лідер не візьме на себе зараз відповідальність відстоювати права російської національної меншини, якої де-факто і де-юре не існує", - додала вона.

При цьому Стефанішина зауважила, що деякі рекомендації Венеційської комісії важливі для України.

"Вони важливі для того, щоб уникнути спекуляцій, вже коли будуть обговорення всередині, на рівні держав-членів ЄС, коли деякі держави можуть почати спекулювати. Нам важливо по кожній з рекомендацій мати чітку комунікацію, позицію і обмежуватись цим блоком", - додала вона.

Венеційська комісія опублікувала рекомендації щодо закону про нацменшини

У грудні 2022 року Верховна рада ухвалила "Про національні меншини України", який, зокрема, закріплює права, свободи та обов'язки нацменшин.

13 червня 2023 року Венеційська комісія рекомендувала переглянути низку положень закону. Зокрема, Україні рекомендували поновити "привілейований статус" російської мови після закінчення війна з Росією.

Також там містяться інші рекомендації щодо використання мов нацменшин та видавництва книг, права на проведення заходів мовами нацменшин без зобов’язання забезпечувати їх український переклад.

При цьому, як заявляла Стефанішина, в Україні навіть немає організованої російської нацменшини.

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