Жму руку. Обнимаю.Свобода Слова Савика Шустера сегодня в 21.00

Российский след в президентских разговорах и в украинской энергетике

Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

Михаил Саакашвили, президент Грузии (2004-2013);

Игорь Смешко, глава СБУ (2003-2005);

Руслан Кошулинский, народный депутат VII созыва;

Юлия Ковалив, заместитель главы Офиса Президента Украины;

Андрей Герус, народный депутат, “Слуга народа”, глава Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ;

Ирина Верешук, народный депутат, “Слуга народа”;

Алексей Кучеренко, народный депутат, ВО “Батькивщина", заместитель главы Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ;

Александр Мариковский, народный депутат, “Слуга народу";

Михаил Волынец, глава Независимого профсоюза горняков Украины, член Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ;

Дмитрий Сахарук, генеральний директор ДТЕК Енерго;

Борислав Береза, народный депутат VIII созыва;

Иван Плачков, министр топлива и энергетики (2005-2006), глава Всеукраинской энергетической ассамблеи.

Прямое включение бастующих шахтеров.

(Список гостей может обновляться)

Они говорят, а решает народ.