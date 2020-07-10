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Тисну руку. Обіймаю. Свобода Слова Савіка Шустера сьогодні о 21.00

Прес-релізи, П'ятниця 10 липня 2020 12:53

Російський слід у президентських розмовах та в українській енергетиці

Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

Міхеіл Саакашвілі, президент Грузії (2004-2013);

Ігор Смешко, голова СБУ (2003-2005);

Руслан Кошулинский, народний депутат VII скликання;

Юлія Ковалів, заступник голови Офісу Президента України;

Андрій Герус, народний депутат, “Слуга народу", голова Комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКП;

Олексій Кучеренко, народний депутат, ВО “Батьківщина", заступник голови Комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКП;

Олександр Дубінський, народний депутат, “Слуга народу";

Михайло Волинець, голова Незалежної профспілки гірників України, член Комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКП;

Віталій Бутенко, директор з комерційної діяльності ДТЕК;

Борислав Береза, народний депутат VIII скликання;

Іван Плачков, міністр палива та енергетики (2005-2006), голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї.

Пряме включення шахтарів, що страйкують.

(Список гостей може оновлюватися)

Вони говорять, а вирішує народ.

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