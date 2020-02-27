В Жмеринке неизвестные штурмовали горсовет, задержаны 11 человек

Фото: последствия беспорядков в городском совете Жмеринки (vn.npu.gov.ua)

В ходе столкновений пострадали 8 полицейских и 4 гражданских

В Жмеринке Винницкой области около 20 человек в масках пытались попасть в помещение городского совета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Винницкой области.

Сообщается, что пройти в зал мужчинам помешала полиция.

"Злоумышленники бросали камни и дымовые шашки, повредили входные двери и мебель в помещении, побили окна. За совершение хулиганских действий полицейские задержали и доставили в отдел полиции 11 человек", - говорится в сообщении.

Фото: vn.npu.gov.ua

По предварительной информации во время беспорядков пострадали 12 человек - 8 полицейских и 4 гражданских.

Сейчас правоохранители устанавливают лица задержанных, на месте событий работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о правовой квалификации преступления.

Напомним, сегодня, 27 февраля на рынке "Барабашово" в Харькове произошли столкновения между частными предпринимателями и охранниками торгового центра. В ходе столкновений пострадали пять человек.

Также РБК-Украина сообщало, что в Черкасской области пьяный мужчина устроил стрельбу из автомата.