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ЖК на Харківському шосе відключили від електропостачання через борг у 2 млн гривень

Новини » Надзвичайні події    31.10.2018 - 13:42
фото: ЖК "Мега Сіті" (wikipedia.org)
фото: ЖК "Мега Сіті" (wikipedia.org)

ЖК "Мега Сіті" відключили від електропостачання через борги

Загальна сума боргу ЖК "Мега Сіті", що знаходиться на Харківському шосе у Києві, за спожиту електроенергію становить 2 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, житлові будинки по вул. Харківське шосе, 19 та 19-А належать до групи проблемних житлових комплексів, зведених підприємствами Анатолія Войцеховського.

"Станом на сьогодні сума накопиченого боргу становить понад 2 млн грн за вже спожиту електроенергію", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що у вказаних ЖК не виконані технічні умови, які стосуються необхідної електропотужності для будинку. Крім того, будинки отримують електроенергію за тимчасовими договорами. Обслуговує будинки ТОВ "ДІМ-СЕРВІС 19", яке з жовтня 2016 року не сплачує за спожиті послуги своєчасно та у повному обсязі.

"Місто закликає мешканців визначитись із єдиним центром прийняття рішень, консолідувати зусилля ініціативних груп усередині житлового комплексу, виконати технічні умови, без чого неможливе стабільне електропостачання у будівлі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогоді вранці в Києві протестувальники заблокували рух по Харківському шосе через відсутність електрики в ЖК "Мега Сіті". Через перекриття руху у місті утворилися числені затори.

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