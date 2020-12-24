При жизни Щербаня в ИСД были убытки и долги, - адвокат

Бизнесмен Евгений Щербань не имел доли в "Индустриальном союзе Донбасса" и при его жизни компания была убыточной.

Об этом заявил адвокат Руслана Щербаня (сына Евгения Щербаня) Геннадий Москаль в интервью "Главкому", комментируя заявления старшего сына Щербаня о якобы наличии у отца доли в ИСД.

"Если Евгений-младший рассказывает о каких-то мифических наследства в виде "Индустриального союза Донбасса", которые присвоили плохие дяди... Но Щербань никогда там не был. Следствием установлено, что он не был акционером "ИСД", - подчеркнул Москаль.

По его словам, ИСД был создан по инициативе Щербаня, чтобы покупать газ на границе с Россией и поставлять его предприятиям Донецкой области. Однако при жизни бизнесмена эта компания не имела никаких доходов.

"В "Индустриальном союзе Донбасса" при жизни Евгения Щербаня ничего не было, кроме убытков и долгов. Что они могли украсть? Как можно украсть то, чего нет? Украсть долги?" - сказал он.

Напомним, донецкого бизнесмена Евгения Щербаня убили в донецком аэропорту 3 ноября 1996 года.

Его старший сын Евгений Щербань в документальном фильме "Наследник" утверждает, что после убийства отца его деньги были украдены, и заявил, что претендует на $1 млрд компенсации за долю в "Индустриальном союзе Донбасса".