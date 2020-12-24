За життя Щербаня в ІСД були збитки й борги, - адвокат

Бізнесмен Євген Щербань не мав частки в "Індустріальному союзі Донбасу" і за його життя компанія була збитковою.

Про це заявив адвокат Руслана Щербаня (сина Євгена Щербаня) Геннадій Москаль в інтерв’ю "Главкому", коментуючи заяви старшого сина Щербаня про нібито наявність у його батька частки в ІСД.

"Якщо Євген-молодший розказує про якісь міфічні спадки у вигляді "Індустріального союзу Донбасу", які присвоїли погані дяді… Але ніколи Щербань там не був. Слідством установлено, що він не був акціонером "ІСД", - наголосив Москаль.

За його словами, ІСД був створений за ініціативи Щербаня, щоб купувати газ на кордоні з Росією та постачати його підприємствам Донецької області. Проте за життя бізнесмена ця компанія не мала жодних прибутків.

"В "Індустріального союзу Донбасу" при житті Євгена Щербаня нічого не було, крім збитків і боргів. Що вони могли вкрасти? Як можна вкрасти те, чого немає? Вкрасти борги?" - сказав вын.

Нагадаємо, донецького бізнесмена Євгена Щербаня вбили в донецькому аеропорту 3 листопада 1996 року.

Його старший син Євген Щербань в документальному фільмі "Спадкоємець" стверджує, що після вбивства батька його гроші були вкрадені, і заявив, що претендує на $1 млрд компенсації за частку в "Індустріальному союзі Донбасу".