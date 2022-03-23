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Кроме жизненно необходимых лекарств. Фармацевтический гигант Sanofi прекратил поставки в Россию

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Среда 23 марта 2022 19:52
Кроме жизненно необходимых лекарств. Фармацевтический гигант Sanofi прекратил поставки в Россию Фото: Лекарства и вакцины жизненной необходимости Sanofi будет поставлять в РФ (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Французская компания Sanofi заявила об остановке поставок в Россию и Белоруссию большинства лекарств и вакцин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт компании.

Причиной ограничений стало военное вторжение РФ в Украину. Sanofi выступила против войны и высказалась в поддержку позиции международного сообщества.

"Мы прекратили новые расходы, не связанные с поставкой наших жизненно необходимых и жизненно важных лекарств и вакцин в Россию, а также Беларусь", – говорится в заявлении фармгиганта.

Sanofi также решила продолжать предоставление гуманитарной помощи Украине. Компания уже передала для нужд украинцев 10,5 млн доз ежедневных лекарств (инсулин, противоэпилептические препараты и т. д.).

К слову, строительный концерн Strabag свернул деятельность на российском рынке.

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