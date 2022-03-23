Крім життєво необхідних ліків. Фармацевтичний гігант Sanofi припинив постачання до Росії

Французька компанія Sanofi заявила про зупинку постачання до Росії та Білорусі більшості ліків і вакцин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт компанії .

Причиною обмежень стало воєнне вторгнення РФ до України. Sanofi виступила проти війни та висловилася на підтримку позиції міжнародної спільноти.

"Ми припинили нові видатки, не пов'язані з постачанням наших життєво необхідних і життєво важливих ліків і вакцин до Росії, а також Білорусі", – йдеться в заяві фармгіганта.

Sanofi також вирішила продовжувати надання гуманітарної допомоги Україні. Компанія вже передала для потреб українців 10,5 млн доз щоденних ліків (інсулін, протиепілептичні препарати тощо).