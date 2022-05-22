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Живий щит із заручників. Окупанти місяць тримали в полоні жителів Ягідного Чернігівської області

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Неділя 22 травня 2022 18:00
Живий щит із заручників. Окупанти місяць тримали в полоні жителів Ягідного Чернігівської області Фото: окупанти місяць тримали в полоні жителів Ягідного Чернігівської області (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Майже місяць російські військові утримували в полоні жителів села Ягідне Чернігівської області. Через нелюдські умови, десятеро цивільних загинули.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

З 3 по 31 березня 2022 року у загальноосвітній школі Іванівської сільради Чернігівського району російські військові утримували жителів села. У приміщені перебували більше 350 цивільних, серед яких:

  • 77 дітей;
  • 5 немовлят.

Цивільних утримували у підвалі й використовували як живий щит, оскільки приміщення було "штабом" окупантів.

"Через нелюдські умови утримання - відсутність достатнього простору, санітарних умов, доступу до повітря, їжі, води померли 10 людей похилого віку", - пише пресслужба.

Зі 180 будинків села:

  • 146 пошкоджено;
  • 16 зруйновані.

Також відомо про те, що сімох жителів села окупанти розстріляли.

Фото: окупанти місяць тримали в полоні жителів Ягідного Чернігівської області (t.me/pgo_gov_ua/4182)

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