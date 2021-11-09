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"Живой щит". Белорусский режим использует новый метод гибридной войны, - премьер Польши

Автор: Иванна Шовкун

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыл на границу с Беларусью, где находятся тысячи нелегальных мигрантов, чтобы поодержать польских силовиков. По его словам, белорусский режим практикует новый метод гибридной войны с использованием "живых щитов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.

Моравецкий посетил солдат и офицеров, охраняющих восточную границу Польши, утром 9 ноября. Премьера сопровождал глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Глава правительства обратился к польским силовикам. Он поблагодарил их за защиту границы и также подчеркнул, что белорусский режим использует метод "живых щитов".

"Вы - ключевой оплот для защиты от этих новых методов ... Мы не знаем, что еще придумает режим Лукашенко - это реальность", - сказал он солдатам и офицерам.

Напомним, Германия призывает ЕС помочь Польше противостоять потоку мигрантов из Беларуси.

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