ru ua
Вт, 09 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

"Живий щит". Білоруський режим використовує новий метод гібридної війни, - прем'єр Польщі

Новость на русском →
Польща, Вівторок 09 листопада 2021 11:22
"Живий щит". Білоруський режим використовує новий метод гібридної війни, - прем'єр Польщі Фото: прем'єр-міністр Польщі відвідав силовиків на кордоні до Білорусі (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прибув на кордон із Білоруссю, де перебувають тисячі нелегальних мігрантів, щоб підтримати польських силовиків. За його словами, білоруський режим практикує новий метод гібридної війни із використанням "живих щитів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР.

Моравецький відвідав солдатів та офіцерів, які охороняють східний кордон Польщі, вранці 9 листопада. Прем'єра супроводжував голова Міністерства національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

Глава уряду звернувся до польських силовиків. Він подякував їм за захист кордону і також підкреслив, що білоруський режим використовує метод "живих щитів".

"Ви - ключовий оплот для захисту від цих нових методів... Ми не знаємо, що ще придумає режим Лукашенка - це реальність", - сказав він солдатам та офіцерам.

Нагадаємо, Німеччина закликає ЄС допомогти Польщі протистояти потоку мігрантів із Білорусі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Польша
NEWS
Зеленський підписав закон про НАБУ
Зеленський підписав закон про НАБУ
DAILY
Річна ціна газу для населення може зрости. Про що домовилися з МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Річна ціна газу для населення може зрости. Про що домовилися з МВФ