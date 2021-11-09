"Живий щит". Білоруський режим використовує новий метод гібридної війни, - прем'єр Польщі

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прибув на кордон із Білоруссю, де перебувають тисячі нелегальних мігрантів , щоб підтримати польських силовиків. За його словами, білоруський режим практикує новий метод гібридної війни із використанням "живих щитів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР .

Моравецький відвідав солдатів та офіцерів, які охороняють східний кордон Польщі, вранці 9 листопада. Прем'єра супроводжував голова Міністерства національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

Глава уряду звернувся до польських силовиків. Він подякував їм за захист кордону і також підкреслив, що білоруський режим використовує метод "живих щитів".

"Ви - ключовий оплот для захисту від цих нових методів... Ми не знаємо, що ще придумає режим Лукашенка - це реальність", - сказав він солдатам та офіцерам.