"Живий щит". Білоруський режим використовує новий метод гібридної війни, - прем'єр Польщі
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прибув на кордон із Білоруссю, де перебувають тисячі нелегальних мігрантів, щоб підтримати польських силовиків. За його словами, білоруський режим практикує новий метод гібридної війни із використанням "живих щитів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР.
Моравецький відвідав солдатів та офіцерів, які охороняють східний кордон Польщі, вранці 9 листопада. Прем'єра супроводжував голова Міністерства національної оборони Польщі Маріуш Блащак.
Глава уряду звернувся до польських силовиків. Він подякував їм за захист кордону і також підкреслив, що білоруський режим використовує метод "живих щитів".
"Ви - ключовий оплот для захисту від цих нових методів... Ми не знаємо, що ще придумає режим Лукашенка - це реальність", - сказав він солдатам та офіцерам.