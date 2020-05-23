Животик огонь! Леся Никитюк похвасталась стройной фигурой и рассекретила диету

Леся Никитюк показала результаты нескольких недель интервального голодания
Леся Никитюк похвасталась изумительной стройной фигурой, следить за которой ей помогает особая диета - интервальное голодание. Сияющая украинская телезвезда с юмором продемонстрировала результаты этого лайфхака и устроила непринужденный фотосет прямо в лифте.
Причем селфи Леди Ле сделала на свой разбитый айфон.
Ведущая опубликовала снимок в Instagram и анонсировала фанам новый выпуск своей "карантинной" передачи с обсуждением "бабьих тем".
Леся в кадре красуется в облегающем бежевом топе под "ковбойкой" с закатанными рукавами и шортах-велосипедках телесного цвета. На звезде черная маска и крупные черные очки, а на бедре удобно устроилась маленькая стильная сумочка.
"3-я неделя интервального голодания - результат на лицо, я бы сказала на живот", - подписала Никитюк кадр.
Также знаменитость шутливо призвала поклонников не писать ей в комментариях про ее разбитый телефон...
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
...но вышло все наоборот. В сети пострадавший девайс Леси вызвал массу ироничных комментов. Но диета звезды действительно многих заинтересовала. Подписчики расспрашивают у Никитюк про интервальное голодание и отмечают, что эффект от него очевиден.
Фото: скрин комментариев instagram.com/lesia_nikituk
Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк удивила появлением в неожиданном образе проводницы.
Напомним, что Леся Никитюк практически весь карантин находилась в родном Хмельницком. Телеведущая практически каждый день делилась с фолловерами милыми семейными моментами, показывая, как играет с племянниками, готовит и отдыхает на свежем воздухе.
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Автор: Мария Бойко