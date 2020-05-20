Постельное настроение: Джамала покрасовалась загорелыми ножками в халате на голое тело

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Певица поделилась рассуждениями о ритме сна

Джамала находится в ожидании второго ребенка. При этом исполнительница уже неоднократно рассказывала, что ее вторая беременность абсолютно не похожа на первую. Теперь у Джамалы есть опыт, знания, она может наслаждаться каждым днем “особенного положения”. Несмотря на то, что беременность Джамалы проходит в период домашней самоизоляции на карантине из-за коронавируса, она не падает духом. Наоборот, кажется, что Джа активна, как никогда. Исполнительницы выходит в прямые эфиры с онлайн-концертами, записывает каверы, общается в прямых эфирах с поклонниками. Даже благотворительные проекты на помощь медикам успевает организовывать. И буквально каждый день показывает фолловерам яркие образы.

Свой новый пост Джамала решила посвятить более “постельному” настроению. Исполнительница показала результат нежной фотосессии. В кадре певица позирует на кровати. На ней - только один белый халат на голое тело. По фото сложно понять, эти снимки были сделаны до или во время второй беременности исполнительницы.

Певица решила порассуждать о суточных ритмах. По словам исполнительницы, ей сложно разобраться кто она - жаворонок или сова.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

“Чесно, так і не зрозуміла, хто я — жайворонок чи сова? Був період, коли я могла спати до одиннадцятої. Бувало, що найкраще мені працювалося о 6-й ранку, іноді — найпродуктивнішим часом була ніч. Здається, я так і не визначилася.

А якщо згадати тури... Кожного дня нове місто, змінюєш готелі. В мене є така особливість — після концерту я не можу заснути, а зранку, коли час виселятися з готелю і їхати далі, завжди перша стою з валізою в холі і чекаю всю команду. Хоча я зараз дуже сумую за цією готельною атмосферою — свіжою постіллю, білосніжними халатами, маленькими пляшечками у ванній кімнаті, швецькими сніданками; все одно найраще після подорожей — це повернення додому. Своє ліжко і такі рідні стіни домівки. А ви хто? Жайворонки чи сови?” - подытожила Джа, традиционно обращаясь к поклонникам.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Фолловеры певицы поспешили оставить комментарии под ее новыми фото:

Творчі люди вони такі

Вы не определились потому, что это не имеет значения, жаворонок и сова - вымышленные понятия, чтобы оправдать привычки людей. То есть в природе человека этого нет, это синдром выученной беспомощности. А Вы просто гибкая и вам подходят оба режима. Мне тоже

Изначально мы все жаворонки. Так устроен наш организм и процессы в нем, заложенные природой

Жайворонок. Но когда просыпается вдохновение, я превращаюсь в superwoman и могу вообще не спать

Я шизанута пташка, яка пізно лягає і рано встає. Коли втомлююсь можу вирубитись, а інколи навіть втома не допомагає)

Скриншот комментариев: instagram.com/jamalajaaa

Напомним, ранее бременная Джамала внезапно сменила цвет волос.

Автор: Юля Петрова