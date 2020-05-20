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Леся Никитюк внезапно стала проводницей

Lite » Стиль жизни 20.05.2020 - 13:18
Леся Никитюк внезапно стала проводницей
Леся Никитюк удивила сменой образа (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся Никитюк не перестает удивлять своих поклонников яркими образами

Украинская телезвезда Леся Никитюк умеет поразить своих поклонников не только чувством юмора и стройной фигурой, но и яркими образами, в которые она так умело преображается. Находясь на карантине Леся каждый день преподносит подписчикам новые сюрпризы: она показывает фото в купальнике, чем она питается, а также представляет маленькие комические сценки. На этот раз не обошлось без потрясающего перевоплощения.

Леся стала проводницей в поезде "Укрзалізниці". Правда, пока что только на забавном видео, которое теледива опубликовала в Instagram-stories.

"Так, мальчики, берем постели. Нет, чай только черный", - игриво говорит на видео Никитюк, подражая настоящим проводницам.

Отметим, что на Лесе униформа проводников, а также очень яркий макияж.

Леся Никитюк стала проводницей (YouTube)

Напомним, Леся Никитюк практически весь карантин находилась в родном Хмельницком. Телеведущая практически каждый день делилась с фолловерами милыми семейными моментами, показывая, как играет с племянниками, готовит, отдыхает на свежем воздухе.

Автор: Мария Соловей

Теги Новости Украины Леся Никитюк
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