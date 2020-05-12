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Хорошая Хозяйка Леся: Никитюк раскрыла секрет, как в разы сделать блюда еще вкуснее

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.05.2020 - 14:29
Хорошая Хозяйка Леся: Никитюк раскрыла секрет, как в разы сделать блюда еще вкуснее
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Никитюк делится кулинарным наблюдением

Леся Никитюк едва ли не весь карантин проводила на изоляции с близкими в родном Хмельницком. Телеведущая практически каждый день делилась с фолловерами милыми семейными моментами, показывая, как играет с племянниками, готовит, отдыхает на свежем воздухе. Пару дней назад Лели Ле вернулась в Киев, к работе. А также к более “гламурным” постам. На днях украинская телеведущая показала очень стильный образ на еще прохладную и дождливую весну. Леся позирует в облегающем черном комбинезоне, а также трендовом песочном тренче.

А вот свой новый пост ведущая посвятила любимой теме - еда. Никитюк подчеркнула, что в вопросе сервировки блюд она - большая эстетка. И именно правильная подача усиливает вкус блюд. И даже способна сделать их вкуснее

“Х.Х.L. Шо означає- Хорошая Хозяйка Леся. Да да, сама все нарізала. Я обожнюю робити такі вкусняшки) люблю коли блюдо естетично виглядає... воно тоді навіть смакує по іншому. Як вам? Оцініть за шкалою від 1/10”, - пишет Леся.

Хорошая Хозяйка Леся: Никитюк раскрыла секрет, как в разы сделать блюда еще вкуснее

Хорошая Хозяйка Леся: Никитюк раскрыла секрет, как в разы сделать блюда еще вкуснее

Хорошая Хозяйка Леся: Никитюк раскрыла секрет, как в разы сделать блюда еще вкуснее

Хорошая Хозяйка Леся: Никитюк раскрыла секрет, как в разы сделать блюда еще вкуснее

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

А для наглядности свой пост телеведущая сопроводила красноречивыми фото. Даже обычные утренние десерты Леся подает, как в ресторанах.

К слову, на одном из кадров видим и саму Леди Ле на фоне яств. Телеведущая позирует в расслабленном домашнем образе. На нее джинсовая синяя рубашка, “случайно” приспущенная на одном плече. Волосы теледивы также распущены, а едва заметный макияж сделан с акцентом на глаза. Следует отдельно отметить, что Никитюк выглядит очень свежо. Незапланированный отдых пошел ей явно на пользу.

Тем временем поклонники Никитюк поспешили прокомментировать ее новые фото. Тем более, что любимица сама попросила оценить новый пост.

  • Класс! А можно доставку на дом?))
  • Коли немає нових фото в інстаграм , фотаєм їжу))
  • Ну дуже смачно виглядає)
  • Ням! Вкуснотища
  • Сама всё порезала!!))
  • Дуже гарне фото
  • Лесюня, ты бомба
  • Смакота! Добра господиня!
  • 10/10 очень красиво, все цветное и вкусно

Хорошая Хозяйка Леся: Никитюк раскрыла секрет, как в разы сделать блюда еще вкуснее

Скриншот комментариев: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, ранее стройная Леся Никитюк в топе и лосинах свела с ума формами во время зарядки.

Теги Новости Украины Леся Никитюк
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