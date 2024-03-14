Для "живого щита". У ГУР підтвердили, що РФ блокує евакуацію у Бєлгородській області

"Ми можемо підтвердити цю інформацію (про блокування евакуації в Бєлгородській області - ред.) . Ми отримали низку перехоплень, як розмов між силовиками, так і розмов місцевих жителів, які констатують, що транспортні вузли оточені силовиками, стоять блокпости, є погрози. Влада намагається використати своїх громадян як "живий щит", щоб захищати режим", - наголосив Юсов.

За його словами, факт блокування кордону вже доведено та оприлюднено.

При цьому Юсов уточнив, що в деяких населених пунктах евакуацію все ж таки проводять. Це стосується міста Грайворон на кордоні з Україною.

Що передувало

Нагадаємо, кілька днів тому "Російський добровольчий корпус" спільно з двома іншими підрозділами прорвали кордон з Росією. Їхні солдати зайшли на територію кількох областей, у тому числі Бєлгородської.

Добровольці вже неодноразово закликали мешканців Бєлгородської та Курської областей евакуюватись.

Але сьогодні, 14 березня, джерела РБК-Україна в українській розвідці повідомили, що російська влада блокує евакуацію цивільних у Бєлгородській області.

Більш детально про прорив кордону - у матеріалі РБК-Україна.