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Для "живого щита". В ГУР подтвердили, что РФ блокирует эвакуацию в Белгородской области

Фото: Андрей Юсов, представитель ГУР МО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Россияне действительно блокируют эвакуацию мирного населения из Белгородской области на фоне прорыва границы. Таким образом они используют жителей в качестве "живого щита".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Можем подтвердить эту информацию (о блокировке эвакуации в Белгородской области - ред.). Мы получили ряд перехватов, как разговоров между силовиками, так и разговоров местных жителей, констатирующих, что транспортные узлы окружены силовиками, стоят блокпосты, есть угрозы. Власти пытаются использовать своих граждан как "живой щит", чтобы защищать режим", - отметил Юсов. 

По его словам, факт блокировки границы уже доведен и обнародован. 

При этом Юсов уточнил, что в некоторых населенных пунктах эвакуацию все же проводят. Это касается города Грайворон на границе с Украиной. 

Что предшествовало

Напомним, несколько дней назад "Русский добровольческий корпус" совместно с двумя другими подразделениями прорвали границу с Россией. Их солдаты зашли на территорию нескольких областей, в том числе Белгородской. 

Добровольцы уже неоднократно призывали жителей Белгородской и Курской областей эвакуироваться. 

Но сегодня, 14 марта, источники РБК-Украина в украинской разведке сообщили, что российские власти блокируют эвакуацию гражданских в Белгородской области.

Более детально о прорыве границы - в материале РБК-Украина

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