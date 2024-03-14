Для "живого щита". В ГУР подтвердили, что РФ блокирует эвакуацию в Белгородской области

"Можем подтвердить эту информацию (о блокировке эвакуации в Белгородской области - ред.). Мы получили ряд перехватов, как разговоров между силовиками, так и разговоров местных жителей, констатирующих, что транспортные узлы окружены силовиками, стоят блокпосты, есть угрозы. Власти пытаются использовать своих граждан как "живой щит", чтобы защищать режим", - отметил Юсов.

По его словам, факт блокировки границы уже доведен и обнародован.

При этом Юсов уточнил, что в некоторых населенных пунктах эвакуацию все же проводят. Это касается города Грайворон на границе с Украиной.

Что предшествовало

Напомним, несколько дней назад "Русский добровольческий корпус" совместно с двумя другими подразделениями прорвали границу с Россией. Их солдаты зашли на территорию нескольких областей, в том числе Белгородской.

Добровольцы уже неоднократно призывали жителей Белгородской и Курской областей эвакуироваться.

Но сегодня, 14 марта, источники РБК-Украина в украинской разведке сообщили, что российские власти блокируют эвакуацию гражданских в Белгородской области.

Более детально о прорыве границы - в материале РБК-Украина.