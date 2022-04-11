ru ua
Пн, 11 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Живицкий рассказал о восстановлении Сумской области после наступления российской армии

Новина українською →
Понедельник 11 апреля 2022 02:45
Живицкий рассказал о восстановлении Сумской области после наступления российской армии Фото: Сумская область после обстрела армией РФ (facebook.com/93OMBr)
Автор: Роман Мирончук

Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий заявил о том, что в области продолжается восстановление после последствий наступления российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Живицкого.

Он также отметил, что Сумская область получит 250 миллионов гривен из резервного фонда госбюджета.

Эти деньги направят на ремонт инженерных сетей и систем для восстановления тепла, газа, воды и электроэнергии.

Кроме того, Живицкий подвел итоги дня. По его словам, 10 апреля все было относительно спокойно.

"Спасибо всем и каждому, кто эту тишину обеспечил. Такое настоящее воскресенье, хоть и в условиях войны", - отметил глава Сумской ОГА.

Напомним, Кабмин выделил первый миллиард гривен на восстановление освобожденных территорий. Также стало известно на что пойдут деньги.

Мы также писали о том, что российские оккупанты задержали эвакуационную колонну на пути в Бердянск.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Сумская область
NEWS
47-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
47-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну