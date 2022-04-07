Живицкий рассказал о ситуации в Сумской области и назвал наиболее пострадавшие общины

Конотопский район

В Конотопе спишут долги населения за март. Это касается водоснабжения и содержания придомовых территорий, вопрос оплаты за отопление - еще рассматривается.

Кто уже заплатил - тому сделают перерасчет, об этом сегодня заявил Артем Семенихин, глава общины Конотопа.

В районе работают над восстановлением автобусного сообщения между общинами.

В селе Слобода, на огородах у людей, в 300 метрах от жилых домов, была обнаружена деформированная авиабомба ФАБ-500ШР, которая не взорвалась. Снаряд обезвредили.

Ахтырский район

Наиболее пострадавшие общины находятся именно в этом районе, поэтому работы здесь много.

В самой Ахтырке восстанавливают сети. Без водоснабжения остается 25 жилых домов. В городе разбирают завалы и мусор после бомбардировок.

В Тростянце запустили несколько водозаборов. С сегодняшнего дня возобновляется работа городской больницы, которую оккупанты обстреляли из танков. С 9:00 до 12:00 в ней работают рентген-кабинет и кабинет УЗИ. Все обследования - по направлению семейного врача.

"На "шоколадной фабрике" продолжаются работы по расчистке территории: здесь немало заминированного, россияне здесь устроили себе одно из мест пребывания. Энергетики работают постоянно, чтобы электроэнергия была у всего общества!" - рассказал Живицкий.

В Боромле появилась электроэнергия по всей территории кроме одного дома на 5 квартир.

На территории общины продолжают находить замученных врагами людей. У одного из мужчин было завязанное лицо и связанные руки, на правой ноге - рваные раны. В настоящее время личность погибшего не установлена. Этими случаями занимается прокуратура.

"Продолжается разминирование территории общин. Будьте внимательны, территория остается опасной!" - написал Живицкий.

Сумской район

В районе продолжают восстанавливать автобусное сообщение между общинами, в Сумах - продлили время движения транспорта. Троллейбусы и автобусы будут перевозить пассажиров с 7:00 до 18:00. Всего работает 8 троллейбусных и 4 автобусных маршрута.

В вузах Сум возобновляется образовательный процесс, студенты возвращаются после перерыва к дистанционному обучению.

Роменский район

Вчера в районе Липовой Долины люди слышали взрывы - это ВСУ сбили ракету, которая направлялась в направлении Полтавы и остатки ракеты упали на эту территорию.

Также идет активная работа над полным восстановлением автобусных маршрутов.

На территории района специалисты обнаружили и уничтожили кассетные элементы (27 шт.) ПТАБ-1 их авиабомбы РБК-500. Они могли сдетонировать в любое время.

"Напоминаю еще раз: не трогайте незнакомые предметы и не подходите к вражеской заброшенной технике или местам стоянок! Это может быть смертельно небезопасно", - отметил Живицкий.