Живитиме інфраструктуру. В Ірпені запустили першу в Україні малу електростанцію
В Ірпені Київської області встановили першу в Україні малу електростанцію, яка безперебійно живитиме критичну інфраструктуру міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.
Так, газопоршнева електростанція потужністю 1 МВт буде заживлювати котельню, яка забезпечує теплом 70% жителів міста. До неї також приєднають іншу критичну інфраструктуру: школи, лікарню і міськраду.
За словами голови комітету Андрія Геруса, в Україні встановлять 100 таких електростанцій.
"Такі готові рішення дозволяють швидко забезпечити безперебійне енергопостачання об’єктам комунального господарства під час постійних обстрілів енергетичної інфраструктури", - зазначив він.
Нагадаємо, приватні підприємці із Франції передали Харкову понад 180 паливних генераторів, які будуть розподілені між різними службами міста.
Також раніше ОАЕ передали Україні другу партію генераторів у рамках загальної програми гуманітарної підтримки у 100 млн. доларів.
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