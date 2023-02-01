ua ru
Ср, 01 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Живитиме інфраструктуру. В Ірпені запустили першу в Україні малу електростанцію

Новость на русском →
Ірпінь, Середа 01 лютого 2023 00:56
Живитиме інфраструктуру. В Ірпені запустили першу в Україні малу електростанцію Фото: в Ірпені встановили першу малу електростанцію (facebook.com/EnergyCommitteeUA)
Автор: Антон Малиновський

В Ірпені Київської області встановили першу в Україні малу електростанцію, яка безперебійно живитиме критичну інфраструктуру міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Так, газопоршнева електростанція потужністю 1 МВт буде заживлювати котельню, яка забезпечує теплом 70% жителів міста. До неї також приєднають іншу критичну інфраструктуру: школи, лікарню і міськраду.

За словами голови комітету Андрія Геруса, в Україні встановлять 100 таких електростанцій.

"Такі готові рішення дозволяють швидко забезпечити безперебійне енергопостачання об’єктам комунального господарства під час постійних обстрілів енергетичної інфраструктури", - зазначив він.

Нагадаємо, приватні підприємці із Франції передали Харкову понад 180 паливних генераторів, які будуть розподілені між різними службами міста.

Також раніше ОАЕ передали Україні другу партію генераторів у рамках загальної програми гуманітарної підтримки у 100 млн. доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ирпень Електроенергія
NEWS
Сунак про війну в Україні: тривалий глухий кут піде на користь РФ
Сунак про війну в Україні: тривалий глухий кут піде на користь РФ
DAILY
Військовий історик Макс Бут: Це битва не лише за майбутнє України, а й за майбутнє всього світу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Військовий історик Макс Бут: Це битва не лише за майбутнє України, а й за майбутнє всього світу