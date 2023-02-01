Живитиме інфраструктуру. В Ірпені запустили першу в Україні малу електростанцію

В Ірпені Київської області встановили першу в Україні малу електростанцію, яка безперебійно живитиме критичну інфраструктуру міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Так, газопоршнева електростанція потужністю 1 МВт буде заживлювати котельню, яка забезпечує теплом 70% жителів міста. До неї також приєднають іншу критичну інфраструктуру: школи, лікарню і міськраду.

За словами голови комітету Андрія Геруса, в Україні встановлять 100 таких електростанцій.

"Такі готові рішення дозволяють швидко забезпечити безперебійне енергопостачання об’єктам комунального господарства під час постійних обстрілів енергетичної інфраструктури", - зазначив він.