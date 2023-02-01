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Будет питать инфраструктуру. В Ирпене запустили первую в Украине малую электростанцию

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Ирпень, Среда 01 февраля 2023 00:56
Будет питать инфраструктуру. В Ирпене запустили первую в Украине малую электростанцию Фото: в Ирпене установили первую малую электростанцию (facebook.com/EnergyCommitteeUA)
Автор: Антон Малиновский

В Ирпене Киевской области установили первую в Украине малую электростанцию, которая будет бесперебойно питать критическую инфраструктуру города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам.

Так, газопоршневая электростанция мощностью 1 МВт будет заживлять котельную, обеспечивающую теплом 70% жителей города. К ней также присоединят другую критическую инфраструктуру: школу, больницу и горсовет.

По словам главы комитета Андрея Геруса, в Украине установят 100 таких электростанций.

"Такие готовые решения позволяют быстро обеспечить бесперебойное энергоснабжение объектам коммунального хозяйства во время постоянных обстрелов энергетической инфраструктуры", – отметил он.

Напомним, частные предприниматели из Франции передали Харькову более 180 топливных генераторов, которые будут распределены между разными службами города.

Также ранее ОАЭ передали Украине вторую партию генераторов в рамках общей программы гуманитарной поддержки в 100 млн долларов.

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