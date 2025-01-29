Живе в ілюзіях. В ОП відреагували на маячню Путіна щодо "спонсорства" України й перемовин

Російський диктатор Володимир Путін не змінює моделі своєї поведінки й продовжує неадекватно сприймати реальність.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
"Путін є Путін. Він не міняє модель своєї поведінки, формат своєї поведінки. Він абсолютно неадекватно сприймає реальність і продовжує жити в тих ілюзіях, чи в тих міфах, які він сам собі створив і відповідно якими він користується для того, щоб виправдати ті чи інші свої дії", - заявив Подоляк.
Як відзначив радник голови Офісу президента, Путін вже третій рік скиглить через підтримку Заходу України тоді, коли йому слід говорити про "ефективність" його війни.
Зокрема він нагадав про заяви диктатора про те, що російські терористи нібито здатні за "три хвилини" дійти до Берліну й Парижу. Втім, в цьому Путін теж мало чого розуміє.
За словами Подоляка, Путіну, який окупував владу в Росії не слід порушувати питання щодо легітимності президентства Володимира Зеленського. Ба більше, диктатор навіть не має жодного відношення до внутрішньо політичного процесу в Україну.
Подоляк додав, що диктатор може існувати лише в стані війни й сьогоднішня Росія не бажає жити з кимось в стані добросусідських відносин. Сьогодні для країни-окупанта ескалація, війна, або ж інший конфлікт є способом відвернути увагу росіян від внутрішніх проблем.
"І тому вони попри все точно не будуть іти на якісь переговори, де вони будуть справедливо щось обговорювати. Я взагалі не розумію концепцію переговорів без примусу Росії. І тому це не те, що він (Путін - ред.) бравує тим, що "ми можемо те, можемо це". Ні, він просто відчуває, що все ще інструментів, справжніх інструментів примусу так і немає", - зауважив радник голови Офісу президента.
Вчора, 28 січня, диктатор Путін в інтерв'ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну заявив, що чинний президент Зеленський нібито не має права підписувати документи за підсумками можливих переговорів з країною-терористом Росією через "втрату легітимності". Зокрема стверджував, що нібито Росія не продовжувала б повномасштабну війну, якби України пішла б з так званих "ДНР" й "ЛНР".
Також він впевнений у тому, що Україна не буде здатна воювати, якщо Захід припинить підтримку, оскільки ключовим фактором є "спонсорське фінансування" й поставки озброєння.
Коментуючи інтерв'ю Путіна Зеленський заявив, що диктатор, з наближенням діалогу, намагатиметься зробити війну нескінченною.
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