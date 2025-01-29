Живе в ілюзіях. В ОП відреагували на маячню Путіна щодо "спонсорства" України й перемовин

"Путін є Путін. Він не міняє модель своєї поведінки, формат своєї поведінки. Він абсолютно неадекватно сприймає реальність і продовжує жити в тих ілюзіях, чи в тих міфах, які він сам собі створив і відповідно якими він користується для того, щоб виправдати ті чи інші свої дії", - заявив Подоляк.

"Спонсорські гроші"

Як відзначив радник голови Офісу президента, Путін вже третій рік скиглить через підтримку Заходу України тоді, коли йому слід говорити про "ефективність" його війни.





Зокрема він нагадав про заяви диктатора про те, що російські терористи нібито здатні за "три хвилини" дійти до Берліну й Парижу. Втім, в цьому Путін теж мало чого розуміє.

Питання легітимності

За словами Подоляка, Путіну, який окупував владу в Росії не слід порушувати питання щодо легітимності президентства Володимира Зеленського. Ба більше, диктатор навіть не має жодного відношення до внутрішньо політичного процесу в Україну.

Росія не бажає перемовин

Подоляк додав, що диктатор може існувати лише в стані війни й сьогоднішня Росія не бажає жити з кимось в стані добросусідських відносин. Сьогодні для країни-окупанта ескалація, війна, або ж інший конфлікт є способом відвернути увагу росіян від внутрішніх проблем.

"І тому вони попри все точно не будуть іти на якісь переговори, де вони будуть справедливо щось обговорювати. Я взагалі не розумію концепцію переговорів без примусу Росії. І тому це не те, що він (Путін - ред.) бравує тим, що "ми можемо те, можемо це". Ні, він просто відчуває, що все ще інструментів, справжніх інструментів примусу так і немає", - зауважив радник голови Офісу президента.