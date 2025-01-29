Живет в иллюзиях. В ОП отреагировали на бред Путина о "спонсорстве" Украины и переговорах

"Путин есть Путин. Он не меняет модель своего поведения, формат своего поведения. Он абсолютно неадекватно воспринимает реальность и продолжает жить в тех иллюзиях, или в тех мифах, которые он сам себе создал и соответственно которыми он пользуется для того, чтобы оправдать те или иные свои действия", - заявил Подоляк.

"Спонсорские деньги"

Как отметил советник главы Офиса президента, Путин уже третий год скулит из-за поддержки Запада Украины тогда, когда ему следует говорить об "эффективности" его войны.





В частности он напомнил о заявлениях диктатора о том, что российские террористы якобы способны за "три минуты" дойти до Берлина и Парижа. Впрочем, в этом Путин тоже мало что понимает.

Вопрос легитимности

По словам Подоляка, Путину, который оккупировал власть в России, не следует поднимать вопрос о легитимности президентства Владимира Зеленского. Более того, диктатор даже не имеет никакого отношения к внутренне политическому процессу в Украине.

Россия не желает переговоров

Подоляк добавил, что диктатор может существовать только в состоянии войны и сегодняшняя Россия не желает жить с кем-то в состоянии добрососедских отношений. Сегодня для страны-оккупанта эскалация, война, или же другой конфликт является способом отвлечь внимание россиян от внутренних проблем.

"И поэтому они несмотря ни на что точно не будут идти на какие-то переговоры, где они будут справедливо что-то обсуждать. Я вообще не понимаю концепцию переговоров без принуждения России. И поэтому это не то, что он (Путин - ред.) бравирует тем, что "мы можем то, можем это". Нет, он просто чувствует, что все еще инструментов, настоящих инструментов принуждения так и нет", - отметил советник главы Офиса президента.