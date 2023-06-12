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"Життя цинічне". Кулеба розповів, чому досі ЄС не запровадив санкції проти "Росатому"

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Понеділок 12 червня 2023 22:38
"Життя цинічне". Кулеба розповів, чому досі ЄС не запровадив санкції проти "Росатому" Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський союз не запроваджує санкції проти "Росатома", оскільки у компанії є спільний бізнес з європейськими компаніями. Вони, зокрема, обслуговують атомні електростанції на території Європи.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Життя дуже цинічне. Тому що деякі компанії держав-партнерів України, які дуже багато нам допомагають, ці компанії є партнерами "Росатома" в реалізації низки проєктів", - заявив він.

Міністр додав, що також санкції проти "Росатома" не вводять через те, що на території ЄС все ще діють атомні електростанції, "підв'язані" під обслуговування росіянами з часів СРСР.

Крім цього, в Угорщині триває будівництво росіянами атомної електростанції.

"На стику цих трьох чинників немає потужних санкцій проти "Росатома", хоча вони потрібні. І ми займаємо дуже жорстку позицію, і президент порушує це питання у своїх розмовах, і я просуваю питання санкцій проти "Росатома" - заявив міністр.

Він наголосив, що питання введення санкцій проти "Росатома" - непроста історія через те, що цією темою "зав'язані великий бізнес, а також політичні інтереси та інтереси безпеки".

Санкції проти РФ

У ЄС зараз ведеться робота над 11-м пакетом санкцій щодо Росії, тому частина країн відновили тиск проти ядерної промисловості країни.

Додамо, на початку травня Верховна рада України закликала іноземні держави запровадити санкції проти "Росатому".

Раніше в Офісі президента України заявляли, що міжнародним партнерам слід сконцентруватися на введених санкціях проти "Росатому" та російських банків, а також пропагандистів.

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