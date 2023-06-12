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"Жизнь цинична". Кулеба рассказал, почему до сих пор ЕС не ввел санкции против "Росатома"

Новина українською →
Понедельник 12 июня 2023 22:38
"Жизнь цинична". Кулеба рассказал, почему до сих пор ЕС не ввел санкции против "Росатома" Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз не вводит санкции против "Росатома", поскольку у компании есть совместный бизнес с европейскими компаниями. Они, в частности, обслуживают атомных электростанций на территории Европы.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Жизнь очень цинична. Потому что некоторые компании государств-партнеров Украины, которые очень много нам помогают, эти компании являются партнерами "Росатома" в реализации ряда проектов", - заявил он.

Министр добавил, что также санкции против "Росатома" не вводят из-за того, что на территории ЕС все еще действуют атомные электростанции, "подвязанные" под обслуживание россиянами со времен СССР.

Помимо этого, в Венгрии идет строительство россиянами атомной электростанции.

"На стыке этих трех факторов нет мощных санкций против "Росатома", хотя они нужны. И мы занимаем очень жесткую позицию, и президент поднимает этот вопрос в своих разговорах, и я продвигаю вопрос санкций против "Росатома" - заявил министр.

Он подчеркнул, что вопрос введения санкций против "Росатома" - непростая история из-за того, что этой теме "завязаны большой бизнес, а также политические интересы и интересы безопасности".

Санкции против РФ

В ЕС сейчас ведется работа над 11-м пакетом санкций в отношении России, поэтому часть стран возобновили давление против ядерной промышленности страны.

Добавим, в начале мая Верховная рада Украины призвала иностранные государства ввести санкции против "Росатома".

Ранее в Офисе президента Украины заявляли, что международным партнерам следует сконцентрироваться на введенных санкциях против "Росатома" и российских банков, а также пропагандистов.

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