Життя у столиці. Скільки коштує оренда квартир у Києві та Варшаві: огляд цін

Скільки коштує оренда в Києві

За останній рік оренда житла у Києві подорожчала на третину. За даними сайту ЛУН, зараз однокімнатні квартири у столиці в середньому здають за 16 тисяч гривень на місяць (+32% здорожчання за рік), двокімнатні - 23 тисячі (+33%), трикімнатні - 39,7 тисячі гривень (35%).

Найдешевше житло здають у хрущовках та панельках - однокімнатні по 11 тисяч гривень, найдорожче - у новобудовах, зведених після 2010 року, там середня ціна становить 19 тисяч гривень за однокімнатну квартиру.

Ціна на житло також залежить від району міста:

найдешевше у Деснянському районі: однокімнатні квартири - 9 тисяч гривень, двокімнатні - 11 тисяч, трикімнатні - 14 тисяч гривень

найдорожче на Печерську: однокімнатні квартири - 34 тисячі гривень, двокімнатні - 44 тисячі, трикімнатні - 71 тисяча гривень

За даними сайту Numbeo, в середньому за квартиру на 85 "квадратів" кияни платять 4 081 гривні за комунальні послуги, окремо ще сплачують за інтернет - від 250 гривень на місяць.

Додамо також, що Київ входить у трійку міст із найдорожчою орендою житла в Україні. Серед лідерів також Львів та Ужгород.

Середня вартість оренди однокімнатної квартири у Києві (скриншот)

Які ціни на оренду в Варшаві

У 2024 році ціни на оренду житла у Польщі найбільше зросли у Варшаві та Ґданську - однокімнатні квартири подорожчали на 3%, що дорівнює 170 та 90 злотих, відповідно (1728 і 915 гривень).

Вартість оренди житла у Варшаві:

однокімнатні - від 2,5 до 5,8 тисячі злотих (від 25,42 до 58 тисяч гривень)

двокімнатні - від 3 до 4,6 злотих (від 30,5 тисяч до 46,7 тисячі гривень)

трикімнатні - від 4,5 до 12 тисяч злотих (від 45,7 до 122 тисяч гривень)

Традиційно вартість оренди найвища у центрі міста, там середня ціна за однокімнатну квартиру становить 4,2 тисячі злотих (42 700 гривень), на околицях міста аналогічне житло коштує 3,261 злотого (33 164 гривні).

Сума комунальних послуг на місяць за житло 85 "квадратів" в середньому становить 1 213 злотих (12 382 гривень), оплата за послуги інтернету - до 66,44 злотих (678 злотих).

Статистика сайту Numbeo показує, що орендна плата у Варшаві в середньому на 89% вища, ніж у Києві.

Середні ціни на квартири у Варшаві (скриншот)

Зазначимо, що за даними Польського економічного інституту, у Варшаві проживає близько 100 тисяч українців, станом на 2024 рік.