Життя у столиці. Скільки коштує оренда квартир у Києві та Варшаві: огляд цін

У Києві протягом 2024 року оренда житла подорожчала на 32-35%. Це один із найвищих показників в Україні. Для порівняння у Варшаві ціни на квартири зросли на 3% за аналогічний період.
РБК-Україна розповідає про те, скільки зараз коштує оренда квартир у Києві та Варшаві.
За останній рік оренда житла у Києві подорожчала на третину. За даними сайту ЛУН, зараз однокімнатні квартири у столиці в середньому здають за 16 тисяч гривень на місяць (+32% здорожчання за рік), двокімнатні - 23 тисячі (+33%), трикімнатні - 39,7 тисячі гривень (35%).
Найдешевше житло здають у хрущовках та панельках - однокімнатні по 11 тисяч гривень, найдорожче - у новобудовах, зведених після 2010 року, там середня ціна становить 19 тисяч гривень за однокімнатну квартиру.
Ціна на житло також залежить від району міста:
За даними сайту Numbeo, в середньому за квартиру на 85 "квадратів" кияни платять 4 081 гривні за комунальні послуги, окремо ще сплачують за інтернет - від 250 гривень на місяць.
Додамо також, що Київ входить у трійку міст із найдорожчою орендою житла в Україні. Серед лідерів також Львів та Ужгород.
У 2024 році ціни на оренду житла у Польщі найбільше зросли у Варшаві та Ґданську - однокімнатні квартири подорожчали на 3%, що дорівнює 170 та 90 злотих, відповідно (1728 і 915 гривень).
Вартість оренди житла у Варшаві:
Традиційно вартість оренди найвища у центрі міста, там середня ціна за однокімнатну квартиру становить 4,2 тисячі злотих (42 700 гривень), на околицях міста аналогічне житло коштує 3,261 злотого (33 164 гривні).
Сума комунальних послуг на місяць за житло 85 "квадратів" в середньому становить 1 213 злотих (12 382 гривень), оплата за послуги інтернету - до 66,44 злотих (678 злотих).
Статистика сайту Numbeo показує, що орендна плата у Варшаві в середньому на 89% вища, ніж у Києві.
Зазначимо, що за даними Польського економічного інституту, у Варшаві проживає близько 100 тисяч українців, станом на 2024 рік.
Раніше ми порівнювали вартість життя у Києві, Варшаві та Берліні, зокрема робили огляд рівня зарплат, вартості оренди та комунальних послуг, а також цін на розваги.
Читайте також про те, скільки коштує оренда у різних польських містах і де найдорожче.
Під час підготовки публікації використали: дані ЛУН, статистику Numbeo, матеріали Gazetaprawna.pl та Польського економічного інституту.
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