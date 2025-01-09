Жизнь в столице. Сколько стоит аренда квартир в Киеве и Варшаве: обзор цен

Сколько стоит аренда в Киеве

За последний год аренда жилья в Киеве подорожала на треть. По данным сайта ЛУН, сейчас однокомнатные квартиры в столице в среднем сдают за 16 тысяч гривен в месяц (+32% подорожания за год), двухкомнатные - 23 тысячи (+33%), трехкомнатные - 39,7 тысячи гривен (35%).

Дешевле всего жилье сдают в хрущевках и панельках - однокомнатные по 11 тысяч гривен, дороже всего - в новостройках, возведенных после 2010 года, там средняя цена составляет 19 тысяч гривен за однокомнатную квартиру.

Цена на жилье также зависит от района города:

дешевле всего в Деснянском районе: однокомнатные квартиры - 9 тысяч гривен, двухкомнатные - 11 тысяч, трехкомнатные - 14 тысяч гривен

дороже всего на Печерске: однокомнатные квартиры - 34 тысячи гривен, двухкомнатные - 44 тысячи, трехкомнатные - 71 тысяча гривен

По данным сайта Numbeo, в среднем за квартиру на 85 "квадратов" киевляне платят 4 081 гривны за коммунальные услуги, отдельно еще платят за интернет - от 250 гривен в месяц.

Добавим, что Киев входит в тройку городов с самой дорогой арендой жилья в Украине. Среди лидеров также Львов и Ужгород.

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве (скриншот)

Какие цены на аренду в Варшаве

В 2024 году цены на аренду жилья в Польше больше всего выросли в Варшаве и Гданьске - однокомнатные квартиры подорожали на 3%, что равно 170 и 90 злотых, соответственно (1728 і 915 гривен).

Стоимость аренды жилья в Варшаве:

однокомнатные - от 2,5 до 5,8 тысячи злотых (от 25,42 до 58 тысяч гривен)

двухкомнатные - от 3 до 4,6 злотого (от 30,5 тысяч до 46,7 тысячи гривен)

трехкомнатные - от 4,5 до 12 тысяч злотых (от 45,7 до 122 тысяч гривен)

Традиционно стоимость аренды самая высокая в центре города, там средняя цена за однокомнатную квартиру составляет 4,2 тысячи злотых (42 700 гривен), на окрестностях города аналогичное жилье стоит 3,261 злотого (33 164 гривны).

Сумма коммунальных услуг в месяц за жилье 85 "квадратов" в среднем составляет 1 213 злотых (12 382 гривен), оплата за услуги интернета - до 66,44 злотого (678 злотых).

Статистика сайта Numbeo показывает, что арендная плата в Варшаве в среднем на 89% выше, чем в Киеве.

Средние цены на квартиры в Варшаве (скриншот)

Отметим, что по данным Польского экономического института, в Варшаве проживает около 100 тысяч украинцев, по состоянию на 2024 год.