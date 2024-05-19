Життя президента Ірану може бути під загрозою після аварії вертольоту, - Reuters

Анонімний іранський чиновник повідомив виданню, що повертаючись із візиту до кордону з Азербайджаном, гелікоптер з президентом Ірану та його міністром закордонних справ розбився, коли він перетинав гірську місцевість у сильному тумані.

Чиновник сказав, що життя Раїсі та Амірабдоллахіана наразі знаходиться "під загрозою після аварії гелікоптера".

"Ми все ще сподіваємося, але інформація, що надходить з місця катастрофи, викликає занепокоєння", - сказав чиновник на умовах анонімності.

Державне телебачення припинило всі свої регулярні програми, щоб показати молитви за Раїсі по всій країні, а в кутку екрана - прямі трансляції команд рятувальників, які пішки обшукують гірську місцевість у густому тумані. Рятувальні роботи ускладнює сильний туман.

