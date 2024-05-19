Жизнь президента Ирана может быть под угрозой после крушения вертолета, - Reuters

Анонимный иранский чиновник сообщил изданию, что возвращаясь с визита к границе с Азербайджаном, вертолет с президентом Ирана и его министром иностранных дел разбился, когда он пересекал горную местность в сильном тумане.

Чиновник сказал, что жизнь Раиси и Амирабдоллахиана сейчас находится "под угрозой после аварии вертолета".

"Мы все еще надеемся, но информация, поступающая с места катастрофы, вызывает беспокойство", - сказал чиновник на условиях анонимности.

Государственное телевидение прекратило все свои регулярные программы, чтобы показать молитвы за Раиси по всей стране, а в углу экрана - прямые трансляции команд спасателей, которые пешком обыскивают горную местность в густом тумане. Спасательные работы затрудняет сильный туман.