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Жизнь президента Ирана может быть под угрозой после крушения вертолета, - Reuters

Фото: президент Ирана Ибрагим Раис (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Вертолет с президентом Ирана Эбрагимом Раиси и его министром иностранных дел Хоссейном Амир-Абдуллахианом разбился в горах из-за непогоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Анонимный иранский чиновник сообщил изданию, что возвращаясь с визита к границе с Азербайджаном, вертолет с президентом Ирана и его министром иностранных дел разбился, когда он пересекал горную местность в сильном тумане.

Чиновник сказал, что жизнь Раиси и Амирабдоллахиана сейчас находится "под угрозой после аварии вертолета".

"Мы все еще надеемся, но информация, поступающая с места катастрофы, вызывает беспокойство", - сказал чиновник на условиях анонимности.

Государственное телевидение прекратило все свои регулярные программы, чтобы показать молитвы за Раиси по всей стране, а в углу экрана - прямые трансляции команд спасателей, которые пешком обыскивают горную местность в густом тумане. Спасательные работы затрудняет сильный туман.

Напомним, сегодня вертолет с президентом Ирана на борту совершил жесткую посадку.

Первоначально иранские СМИ сообщили, что один из присутствующих на борту вышел на связь и сообщил, что с президентом все хорошо и он продолжил свое движение по автобусному транспорту в составе кортежа. Однако через некоторое время это сообщение было удалено со страницы СМИ.

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Иран