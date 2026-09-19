ШІ шукатиме прибульців на Місяці: вчені реалізують ідею українського астронома

Вчені хочуть перевірити місячний ґрунт на сліди позаземних цивілізацій. ШІ аналізуватиме реголіт у пошуках мікроскопічного сміття, яке могли залишити інопланетні апарати мільярди років тому.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Futura .

Новий підхід до пошуку техносигнатур

Десятиліттями проєкти із пошуку позаземного розуму базувалися на моніторингу радіохвиль або лазерних спалахів. Однак такий спосіб вимагає, щоб інопланетна цивілізація надсилала сигнал саме у той момент, коли людство слухає відповідну ділянку космосу.

Використання фізичних доказів вирішує проблему часової синхронізації.

Мікроскопічні уламки космічних апаратів, промислові викиди чи залишки двигунів можуть дрейфувати міжзоряним простором мільйони років, перш ніж осісти на поверхні космічного тіла.

Ідея українського астронома та роль Місяця

Запропонований метод спирається на дослідження українського вченого Олексія Архипова.

У 1990-х роках дослідник обґрунтував, що розвинені цивілізації неминуче залишають фізичний слід у космосі.

Науковець вважав, що уламки девайсів та космічне сміття протягом мільярдів років розсіюються зоряними системами та осідають на стабільних небесних тілах.

Земля, на думку Архипова, є поганим "архівом" через вітер, дощ, вулканічну активність та рух тектонічних плит, які повністю оновлюють її кору за кількасот мільйонів років.

Натомість Місяць позбавлений атмосфери та геологічного двигуна. Його поверхня залишається практично незмінною, тому реголіт діє як глибоке заморожування для міжзоряного матеріалу, накопиченого за майже 4,5 мільярда років.

Як працюватиме аналіз із залученням ШІ?

Науковці планують дослідити зразок реголіту масою близько півтори тонни. Ручне сортування таких обсягів пилу неможливе, тому вчені задіють високопродуктивну електронну мікроскопію, рентгенівську мікротомографію та спектроскопію.

Сканувати отриманий масив даних будуть спеціальні алгоритми машинного навчання. Штучний інтелект перевірятиме кожну частинку на наявність нетипової геометрії або ж аномальних хімічних сплавів.

Шукати сліди планують і в контексті теорії про "автономні самовідтворювані зонди фон Неймана".

Якщо подібні роботизовані системи розмножувалися та пересувалися Чумацьким Шляхом, їхня експлуатація або руйнування мали залишити характерний мікроскопічний слід.

Для реалізації задуму потрібна доставка потрібного об'єму ґрунту - це може стати можливим завдяки майбутнім місіям у межах космічних програм NASA Artemis та китайської Chang'e.

Вчені переконані: навіть якщо штучний інтелект не знайде жодної штучної частинки у кубометрі реголіту, це дозволить уперше встановити емпіричні межі щільності штучного сміття у нашому куточку Чумацького Шляху.