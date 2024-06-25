Життя в Аргентині "паралізував" снігопад: вражаючі фото та відео
Потужний снігопад в Аргентині призвів до суттєвих ускладнень життя цілої країни.
РБК-Україна розповідає, що відомо про погодні умови й нинішні проблеми мешканців і гостей Аргентини, а також як уберегтися від наслідків такої негоди.
Що відомо про негоду в Аргентині
Згідно з інформацією видання Pagina12, від минулого тижня континентальна Патагонія потерпає від негоди - суттєвих холодів, потужних снігопадів та подекуди сильних вітрів.
Снігова буря в Аргентині призвела до:
- збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод
- блокування важливих транспортних сполучень
- відключень електропостачання
- проблем зі зв'язком та інтернетом
- зупинки деяких підприємств
"Снігова буря, що прийшла невчасно, призвела до аварій і перекрила десятки маршрутів, утворивши черги з вантажівок і автобусів, які повинні ночувати просто неба", - розповідають журналісти.
Зазначається, що деякі міста та селища повністю "відрізані від зовнішнього світу".
"А у випадку ранчо чи віддалених місць - вони не мають телефонного зв'язку чи інтернету. Їхнім єдиним засобом зв'язку є національне радіо, через яке вони отримують "повідомлення жителям і важливу інформацію про клімат", - додають місцеві медіа.
Метеорологічні служби Аргентини наголошують, що така погода є аномальною для цього періоду року.
Місцевим мешканцям і гостям країни радять:
- бути обережними
- уникати нетермінових поїздок
- дотримуватися вказівок місцевих органів влади
Комунальні служби країни працюють нині у посиленому режимі, щоб розчистити автошляхи та відновити електропостачання у постраждалих районах.
Водночас користувачі соціальних мереж активно діляться кадрами негоди, що "паралізувала" життя країни.
Extreme snowfall hits Argentina's wealthiest province, Neuquén pic.twitter.com/96KoFIMqbE— Everything you need to know (@Everything65687) June 24, 2024
Extreme snowfall hits Argentina's wealthiest province, Neuquén pic.twitter.com/qiOCjioRy5— Everything you need to know (@Everything65687) June 24, 2024
#Argentina hit by an unusual heavy #snowfall, disrupting transport and shutting down production. Meteorologists urge caution as cold and wind batter Patagonia, cutting off routes. Utilities are working to clear roads and restore power. pic.twitter.com/oRktTuj6ZC— Smriti Sharma (@SmritiSharma_) June 25, 2024
Unprecedented snowfall has struck Argentina's wealthiest province, Neuquén, causing widespread disruption.— Rukumis Geopolitics (@RukumisG) June 23, 2024
Heavy snow and strong winds have led to road closures, blown-off roofs, and damaged infrastructure.
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Що робити у випадку снігових заметів
Про правила поведінки під час хуртовин і снігових заметів українцям розповідала, зокрема, Київська міська державна адміністрація.
Для того, щоб вберегтися від негоди, експерти радять:
- увімкнути радіо чи телевізор і виконувати вказівки місцевої влади
- зберігати тепло й ощадливо використовувати продовольчі запаси
- виходити з будинків лише у виняткових випадках і ніколи - поодинці
- при виході з будинку - повідомляти членів родини або сусідів, куди ви йдете і коли повернетесь
Якщо доводиться рухатись автомобілем, їхати варто лише центральними дорогами чи шосе.
Зупинившись на дорозі в автомобілі потрібно:
- не відходити від машини за межі видимості
- подавати сигнал тривоги переривчастими гудками, підняти капот або повісити яскраву тканину на антену
- не виходити з машини без зайвої потреби й чекати допомоги всередині
- за умови наявності достатньої кількості пального - можна залишати мотор працюючим (відкривши при цьому скло для вентиляції та запобігання отруєнню чадним газом)
Якщо ви втратили орієнтацію, пересуваючись пішки поза населеним пунктом, необхідно:
- не нервувати, берегти сили та шукати укриття, в якому можна перечекати негоду
- зайти у перший будинок, який трапиться дорогою та уточнити власне місцезнаходження
- дочекатися закінчення заметілі "під дахом" (за можливості)
Водночас експерти наголошують - необхідно бути уважними й обережними при контактах із незнайомими людьми, адже під час стихійних лих різко зростає число крадіжок з автомобілів, квартир і службових приміщень.
Якщо після завершення "гострої фази" негоди, ви опинилися заблокованими у приміщенні, необхідно обережно й без паніки з'ясувати, чи є можливість вибратися з-під заметів самостійно (використовуючи наявний інструмент і підручні засоби).
Якщо самостійно подолати наслідки негоди й звільнитись не виходить, потрібно спробувати всіма доступними вам способами встановити зв'язок з рятувальними підрозділами (або ж будь-якими іншими людьми назовні) та повідомити про своє місцезнаходження.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Балтику "накриє" потужний антициклон і пояснювали, чи дістанеться він України та якої погоди чекати.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Pagina12, публікації груп і користувачів у соцмережі Х і Facebook, YouTube-канали NAU Channel, Scary Footage та Weather wev, Офіційний портал Києва.
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