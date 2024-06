Життя в Аргентині "паралізував" снігопад: вражаючі фото та відео

Згідно з інформацією видання Pagina12, від минулого тижня континентальна Патагонія потерпає від негоди - суттєвих холодів, потужних снігопадів та подекуди сильних вітрів.

Снігова буря в Аргентині призвела до:

"Снігова буря, що прийшла невчасно, призвела до аварій і перекрила десятки маршрутів, утворивши черги з вантажівок і автобусів, які повинні ночувати просто неба", - розповідають журналісти.

Зазначається, що деякі міста та селища повністю "відрізані від зовнішнього світу".

"А у випадку ранчо чи віддалених місць - вони не мають телефонного зв'язку чи інтернету. Їхнім єдиним засобом зв'язку є національне радіо, через яке вони отримують "повідомлення жителям і важливу інформацію про клімат", - додають місцеві медіа.

Метеорологічні служби Аргентини наголошують, що така погода є аномальною для цього періоду року.

Місцевим мешканцям і гостям країни радять:

Комунальні служби країни працюють нині у посиленому режимі, щоб розчистити автошляхи та відновити електропостачання у постраждалих районах.

Водночас користувачі соціальних мереж активно діляться кадрами негоди, що "паралізувала" життя країни.

#Argentina hit by an unusual heavy #snowfall, disrupting transport and shutting down production. Meteorologists urge caution as cold and wind batter Patagonia, cutting off routes. Utilities are working to clear roads and restore power. pic.twitter.com/oRktTuj6ZC