Життя в Аргентині "паралізував" снігопад: вражаючі фото та відео

Потужний снігопад в Аргентині призвів до суттєвих ускладнень життя цілої країни.

РБК-Україна розповідає, що відомо про погодні умови й нинішні проблеми мешканців і гостей Аргентини, а також як уберегтися від наслідків такої негоди.

Що відомо про негоду в Аргентині

Згідно з інформацією видання Pagina12, від минулого тижня континентальна Патагонія потерпає від негоди - суттєвих холодів, потужних снігопадів та подекуди сильних вітрів.

Снігова буря в Аргентині призвела до:

збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод

блокування важливих транспортних сполучень

відключень електропостачання

проблем зі зв'язком та інтернетом

зупинки деяких підприємств

"Снігова буря, що прийшла невчасно, призвела до аварій і перекрила десятки маршрутів, утворивши черги з вантажівок і автобусів, які повинні ночувати просто неба", - розповідають журналісти.

Зазначається, що деякі міста та селища повністю "відрізані від зовнішнього світу".

"А у випадку ранчо чи віддалених місць - вони не мають телефонного зв'язку чи інтернету. Їхнім єдиним засобом зв'язку є національне радіо, через яке вони отримують "повідомлення жителям і важливу інформацію про клімат", - додають місцеві медіа.

Метеорологічні служби Аргентини наголошують, що така погода є аномальною для цього періоду року.

Місцевим мешканцям і гостям країни радять:

бути обережними

уникати нетермінових поїздок

дотримуватися вказівок місцевих органів влади

Комунальні служби країни працюють нині у посиленому режимі, щоб розчистити автошляхи та відновити електропостачання у постраждалих районах.

Водночас користувачі соціальних мереж активно діляться кадрами негоди, що "паралізувала" життя країни.

Extreme snowfall hits Argentina's wealthiest province, Neuquén pic.twitter.com/96KoFIMqbE — Everything you need to know (@Everything65687) June 24, 2024

Extreme snowfall hits Argentina's wealthiest province, Neuquén pic.twitter.com/qiOCjioRy5 — Everything you need to know (@Everything65687) June 24, 2024

#Argentina hit by an unusual heavy #snowfall, disrupting transport and shutting down production. Meteorologists urge caution as cold and wind batter Patagonia, cutting off routes. Utilities are working to clear roads and restore power. pic.twitter.com/oRktTuj6ZC — Smriti Sharma (@SmritiSharma_) June 25, 2024

Unprecedented snowfall has struck Argentina's wealthiest province, Neuquén, causing widespread disruption.

Heavy snow and strong winds have led to road closures, blown-off roofs, and damaged infrastructure.

pic.twitter.com/gdsoynFHSf — Rukumis Geopolitics (@RukumisG) June 23, 2024

Що робити у випадку снігових заметів

Про правила поведінки під час хуртовин і снігових заметів українцям розповідала, зокрема, Київська міська державна адміністрація.

Для того, щоб вберегтися від негоди, експерти радять:

увімкнути радіо чи телевізор і виконувати вказівки місцевої влади

зберігати тепло й ощадливо використовувати продовольчі запаси

виходити з будинків лише у виняткових випадках і ніколи - поодинці

при виході з будинку - повідомляти членів родини або сусідів, куди ви йдете і коли повернетесь

Якщо доводиться рухатись автомобілем, їхати варто лише центральними дорогами чи шосе.

Зупинившись на дорозі в автомобілі потрібно:

не відходити від машини за межі видимості

подавати сигнал тривоги переривчастими гудками, підняти капот або повісити яскраву тканину на антену

не виходити з машини без зайвої потреби й чекати допомоги всередині

за умови наявності достатньої кількості пального - можна залишати мотор працюючим (відкривши при цьому скло для вентиляції та запобігання отруєнню чадним газом)

Якщо ви втратили орієнтацію, пересуваючись пішки поза населеним пунктом, необхідно:

не нервувати, берегти сили та шукати укриття, в якому можна перечекати негоду

зайти у перший будинок, який трапиться дорогою та уточнити власне місцезнаходження

дочекатися закінчення заметілі "під дахом" (за можливості)

Водночас експерти наголошують - необхідно бути уважними й обережними при контактах із незнайомими людьми, адже під час стихійних лих різко зростає число крадіжок з автомобілів, квартир і службових приміщень.

Якщо після завершення "гострої фази" негоди, ви опинилися заблокованими у приміщенні, необхідно обережно й без паніки з'ясувати, чи є можливість вибратися з-під заметів самостійно (використовуючи наявний інструмент і підручні засоби).

Якщо самостійно подолати наслідки негоди й звільнитись не виходить, потрібно спробувати всіма доступними вам способами встановити зв'язок з рятувальними підрозділами (або ж будь-якими іншими людьми назовні) та повідомити про своє місцезнаходження.