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Життя в Аргентині "паралізував" снігопад: вражаючі фото та відео

Вівторок 25 червня 2024 17:15
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Життя в Аргентині "паралізував" снігопад: вражаючі фото та відео Снігопад в Аргентині заблокував транспорт на деяких дорогах (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Потужний снігопад в Аргентині призвів до суттєвих ускладнень життя цілої країни.

РБК-Україна розповідає, що відомо про погодні умови й нинішні проблеми мешканців і гостей Аргентини, а також як уберегтися від наслідків такої негоди.

Що відомо про негоду в Аргентині

Згідно з інформацією видання Pagina12, від минулого тижня континентальна Патагонія потерпає від негоди - суттєвих холодів, потужних снігопадів та подекуди сильних вітрів.

Снігова буря в Аргентині призвела до:

  • збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод
  • блокування важливих транспортних сполучень
  • відключень електропостачання
  • проблем зі зв'язком та інтернетом
  • зупинки деяких підприємств

"Снігова буря, що прийшла невчасно, призвела до аварій і перекрила десятки маршрутів, утворивши черги з вантажівок і автобусів, які повинні ночувати просто неба", - розповідають журналісти.

Зазначається, що деякі міста та селища повністю "відрізані від зовнішнього світу".

"А у випадку ранчо чи віддалених місць - вони не мають телефонного зв'язку чи інтернету. Їхнім єдиним засобом зв'язку є національне радіо, через яке вони отримують "повідомлення жителям і важливу інформацію про клімат", - додають місцеві медіа.

Метеорологічні служби Аргентини наголошують, що така погода є аномальною для цього періоду року.

Місцевим мешканцям і гостям країни радять:

  • бути обережними
  • уникати нетермінових поїздок
  • дотримуватися вказівок місцевих органів влади

Комунальні служби країни працюють нині у посиленому режимі, щоб розчистити автошляхи та відновити електропостачання у постраждалих районах.

Водночас користувачі соціальних мереж активно діляться кадрами негоди, що "паралізувала" життя країни.

Що робити у випадку снігових заметів

Про правила поведінки під час хуртовин і снігових заметів українцям розповідала, зокрема, Київська міська державна адміністрація.

Для того, щоб вберегтися від негоди, експерти радять:

  • увімкнути радіо чи телевізор і виконувати вказівки місцевої влади
  • зберігати тепло й ощадливо використовувати продовольчі запаси
  • виходити з будинків лише у виняткових випадках і ніколи - поодинці
  • при виході з будинку - повідомляти членів родини або сусідів, куди ви йдете і коли повернетесь

Якщо доводиться рухатись автомобілем, їхати варто лише центральними дорогами чи шосе.

Зупинившись на дорозі в автомобілі потрібно:

  • не відходити від машини за межі видимості
  • подавати сигнал тривоги переривчастими гудками, підняти капот або повісити яскраву тканину на антену
  • не виходити з машини без зайвої потреби й чекати допомоги всередині
  • за умови наявності достатньої кількості пального - можна залишати мотор працюючим (відкривши при цьому скло для вентиляції та запобігання отруєнню чадним газом)

Якщо ви втратили орієнтацію, пересуваючись пішки поза населеним пунктом, необхідно:

  • не нервувати, берегти сили та шукати укриття, в якому можна перечекати негоду
  • зайти у перший будинок, який трапиться дорогою та уточнити власне місцезнаходження
  • дочекатися закінчення заметілі "під дахом" (за можливості)

Водночас експерти наголошують - необхідно бути уважними й обережними при контактах із незнайомими людьми, адже під час стихійних лих різко зростає число крадіжок з автомобілів, квартир і службових приміщень.

Якщо після завершення "гострої фази" негоди, ви опинилися заблокованими у приміщенні, необхідно обережно й без паніки з'ясувати, чи є можливість вибратися з-під заметів самостійно (використовуючи наявний інструмент і підручні засоби).

Якщо самостійно подолати наслідки негоди й звільнитись не виходить, потрібно спробувати всіма доступними вам способами встановити зв'язок з рятувальними підрозділами (або ж будь-якими іншими людьми назовні) та повідомити про своє місцезнаходження.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Балтику "накриє" потужний антициклон і пояснювали, чи дістанеться він України та якої погоди чекати.

Читайте також, чому метеорологи б'ють на сполох через похолодання в Тихому океані.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Pagina12, публікації груп і користувачів у соцмережі Х і Facebook, YouTube-канали NAU Channel, Scary Footage та Weather wev, Офіційний портал Києва.

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