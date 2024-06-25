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Жизнь в Аргентине "парализовал" снегопад: впечатляющие фото и видео

Вторник 25 июня 2024 17:15
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Жизнь в Аргентине "парализовал" снегопад: впечатляющие фото и видео Снегопад в Аргентине заблокировал транспорт на некоторых дорогах (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Мощный снегопад в Аргентине привел к существенным осложнениям жизни целой страны.

РБК-Украина рассказывает, что известно о погодных условиях и нынешних проблемах жителей и гостей Аргентины, а также как уберечься от последствий такого ненастья.

Что известно о непогоде в Аргентине

Согласно информации издания Pagina12, с прошлой недели континентальная Патагония страдает от непогоды - существенных холодов, мощных снегопадов и местами сильных ветров.

Снежная буря в Аргентине привела к:

  • увеличению количества дорожно-транспортных происшествий
  • блокировке важных транспортных сообщений
  • отключениям электроснабжения
  • проблемам со связью и интернетом
  • остановкам некоторых предприятий

"Пришедшая несвоевременно снеговая буря привела к авариям и перекрыла десятки маршрутов, образовав очереди из грузовиков и автобусов, которые вынуждены ночевать под открытым небом", - рассказывают журналисты.

Отмечается, что некоторые города и поселки полностью "отрезаны от внешнего мира".

"А в случае ранчо или отдаленных мест - у них нет телефонной связи или интернета. Их единственным средством связи является национальное радио, через которое они получают "сообщения жителям и важную информацию о климате", - добавляют местные медиа.

Метеорологические службы Аргентины подчеркивают, что такая погода - аномальна для этого периода года.

Местным жителям и гостям страны советуют:

  • быть осторожными
  • избегать несрочных поездок
  • следовать указаниям местных органов власти

Коммунальные службы страны работают в усиленном режиме, чтобы расчистить автодороги и возобновить электроснабжение в пострадавших районах.

В то же время пользователи социальных сетей активно делятся кадрами непогоды, которая "парализовала" жизнь страны.

Что делать в случае снежных заносов

О правилах поведения во время метелей и снежных заносов украинцам рассказывала, в частности, Киевская городская государственная администрация.

Для того чтобы уберечься от непогоды, эксперты советуют:

  • включить радио или телевизор и следовать указаниям местных властей
  • хранить тепло и экономно использовать продовольственные запасы
  • выходить из домов только в исключительных случаях и никогда - в одиночку
  • при выходе из дома - сообщать членам семьи или соседям, куда вы идете и когда вернетесь

Если приходится передвигаться на автомобиле, ехать стоит только по центральным дорогам или шоссе.

Остановившись на дороге в автомобиле нужно:

  • не отходить от машины за пределы видимости
  • подавать сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднять капот или повесить яркую ткань на антенну
  • не выходить из машины без лишней надобности и ждать помощи внутри
  • при наличии достаточного количества горючего - можно оставлять мотор работающим (открыв при этом стекло для вентиляции и предотвращения отравления угарным газом)

Если вы потеряли ориентацию, передвигаясь пешком вне населенного пункта, необходимо:

  • не нервничать, беречь силы и искать укрытие, в котором можно переждать непогоду
  • зайти в первый дом, который встретится по дороге и уточнить собственное местонахождение
  • дождаться окончания метели "под крышей" (по возможности)

В то же время эксперты подчеркивают, что необходимо быть внимательными и осторожными при контактах с незнакомыми людьми, ведь во время стихийных бедствий резко растет число краж из автомобилей, квартир и служебных помещений.

Если после завершения "острой фазы" непогоды, вы оказались заблокированы в помещении, необходимо осторожно и без паники выяснить, есть ли возможность выбраться из-под сугробов самостоятельно (используя имеющийся инструмент и подручные средства).

Если самостоятельно преодолеть последствия непогоды и освободиться не получается, нужно попытаться всеми доступными вам способами установить связь со спасательными подразделениями (или любыми другими людьми снаружи) и сообщить о своем местонахождении.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Балтику "накроет" мощный антициклон и объясняли, дойдет ли он до Украины и какой погоды ждать.

Читайте также, почему метеорологи бьют тревогу из-за похолодания в Тихом океане.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Pagina12, публикации групп и пользователей в соцсети Х и Facebook, YouTube-каналы NAU Channel, Scary Footage и Weather wev, Официальный портал Киева.

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