Жизнь в Аргентине "парализовал" снегопад: впечатляющие фото и видео
Мощный снегопад в Аргентине привел к существенным осложнениям жизни целой страны.
РБК-Украина рассказывает, что известно о погодных условиях и нынешних проблемах жителей и гостей Аргентины, а также как уберечься от последствий такого ненастья.
Что известно о непогоде в Аргентине
Согласно информации издания Pagina12, с прошлой недели континентальная Патагония страдает от непогоды - существенных холодов, мощных снегопадов и местами сильных ветров.
Снежная буря в Аргентине привела к:
- увеличению количества дорожно-транспортных происшествий
- блокировке важных транспортных сообщений
- отключениям электроснабжения
- проблемам со связью и интернетом
- остановкам некоторых предприятий
"Пришедшая несвоевременно снеговая буря привела к авариям и перекрыла десятки маршрутов, образовав очереди из грузовиков и автобусов, которые вынуждены ночевать под открытым небом", - рассказывают журналисты.
Отмечается, что некоторые города и поселки полностью "отрезаны от внешнего мира".
"А в случае ранчо или отдаленных мест - у них нет телефонной связи или интернета. Их единственным средством связи является национальное радио, через которое они получают "сообщения жителям и важную информацию о климате", - добавляют местные медиа.
Метеорологические службы Аргентины подчеркивают, что такая погода - аномальна для этого периода года.
Местным жителям и гостям страны советуют:
- быть осторожными
- избегать несрочных поездок
- следовать указаниям местных органов власти
Коммунальные службы страны работают в усиленном режиме, чтобы расчистить автодороги и возобновить электроснабжение в пострадавших районах.
В то же время пользователи социальных сетей активно делятся кадрами непогоды, которая "парализовала" жизнь страны.
Extreme snowfall hits Argentina's wealthiest province, Neuquén pic.twitter.com/96KoFIMqbE — Everything you need to know (@Everything65687) June 24, 2024
Extreme snowfall hits Argentina's wealthiest province, Neuquén pic.twitter.com/qiOCjioRy5 — Everything вы хотите знать (@Everything65687) June 24, 2024
#Argentina hit by an unusual heavy #snowfall , разрыв транспорта и выброса вниз production. Meteorologists urge caution as cold and wind batter Patagonia, cutting off routes. Utilities are working to clear roads and restore power. pic.twitter.com/oRktTuj6ZC - Smriti Sharma (@SmritiSharma_) June 25, 2024
Unprecedented snowfall has struck Argentina в wealthiest province, Neuquén, causing widespread disruption.
Heavy snow and strong winds должны идти к битве closures, blown-off roofs, и damaged infrastructure.
pic.twitter.com/gdsoynFHSf - Rukumis Geopolitics (@RukumisG) June 23, 2024
Что делать в случае снежных заносов
О правилах поведения во время метелей и снежных заносов украинцам рассказывала, в частности, Киевская городская государственная администрация.
Для того чтобы уберечься от непогоды, эксперты советуют:
- включить радио или телевизор и следовать указаниям местных властей
- хранить тепло и экономно использовать продовольственные запасы
- выходить из домов только в исключительных случаях и никогда - в одиночку
- при выходе из дома - сообщать членам семьи или соседям, куда вы идете и когда вернетесь
Если приходится передвигаться на автомобиле, ехать стоит только по центральным дорогам или шоссе.
Остановившись на дороге в автомобиле нужно:
- не отходить от машины за пределы видимости
- подавать сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднять капот или повесить яркую ткань на антенну
- не выходить из машины без лишней надобности и ждать помощи внутри
- при наличии достаточного количества горючего - можно оставлять мотор работающим (открыв при этом стекло для вентиляции и предотвращения отравления угарным газом)
Если вы потеряли ориентацию, передвигаясь пешком вне населенного пункта, необходимо:
- не нервничать, беречь силы и искать укрытие, в котором можно переждать непогоду
- зайти в первый дом, который встретится по дороге и уточнить собственное местонахождение
- дождаться окончания метели "под крышей" (по возможности)
В то же время эксперты подчеркивают, что необходимо быть внимательными и осторожными при контактах с незнакомыми людьми, ведь во время стихийных бедствий резко растет число краж из автомобилей, квартир и служебных помещений.
Если после завершения "острой фазы" непогоды, вы оказались заблокированы в помещении, необходимо осторожно и без паники выяснить, есть ли возможность выбраться из-под сугробов самостоятельно (используя имеющийся инструмент и подручные средства).
Если самостоятельно преодолеть последствия непогоды и освободиться не получается, нужно попытаться всеми доступными вам способами установить связь со спасательными подразделениями (или любыми другими людьми снаружи) и сообщить о своем местонахождении.
Напомним, ранее мы рассказывали, что Балтику "накроет" мощный антициклон и объясняли, дойдет ли он до Украины и какой погоды ждать.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: Pagina12, публикации групп и пользователей в соцсети Х и Facebook, YouTube-каналы NAU Channel, Scary Footage и Weather wev, Официальный портал Киева.
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