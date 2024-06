Жизнь в Аргентине "парализовал" снегопад: впечатляющие фото и видео

Согласно информации издания Pagina12, с прошлой недели континентальная Патагония страдает от непогоды - существенных холодов, мощных снегопадов и местами сильных ветров.

"Пришедшая несвоевременно снеговая буря привела к авариям и перекрыла десятки маршрутов, образовав очереди из грузовиков и автобусов, которые вынуждены ночевать под открытым небом", - рассказывают журналисты.

Отмечается, что некоторые города и поселки полностью "отрезаны от внешнего мира".

"А в случае ранчо или отдаленных мест - у них нет телефонной связи или интернета. Их единственным средством связи является национальное радио, через которое они получают "сообщения жителям и важную информацию о климате", - добавляют местные медиа.

Метеорологические службы Аргентины подчеркивают, что такая погода - аномальна для этого периода года.

Коммунальные службы страны работают в усиленном режиме, чтобы расчистить автодороги и возобновить электроснабжение в пострадавших районах.

В то же время пользователи социальных сетей активно делятся кадрами непогоды, которая "парализовала" жизнь страны.

Extreme snowfall hits Argentina's wealthiest province, Neuquén pic.twitter.com/96KoFIMqbE — Everything you need to know (@Everything65687) June 24, 2024

#Argentina hit by an unusual heavy #snowfall, cutting off routes. Meteorologists urge caution as cold and wind batter Patagonia. Utilities are working to clear roads and restore power. pic.twitter.com/oRktTuj6ZC - Smriti Sharma (@SmritiSharma_) June 25, 2024