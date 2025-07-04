В житті 4 знаків Зодіаку починається нова ера: накриє дивами аж до початку зими

Нептун, який став ретроградним 4 липня, подарує нову еру в житті 4 знаків Зодіаку. На них чекають зміни та пригоди, а щастя буде поруч аж до 10 грудня.

Риби

Ретроградний Нептун в Овні подарує вам початок особливої та дуже важливої історії. Вам пощастить як у фінансовому плані, так і в усіх інших. Ви з легкістю подолаєте перешкоди та знайдете те, що давно шукали. Насолоджуйтеся своїм успіхом та не соромтеся досягнень.

Діва

Цей період, який триватиме аж до зими, допоможе вам багато що усвідомити. Настав час виправити всі помилки та увірватися в нове життя без тягаря з минулого. Ви зможете, головне - не бійтеся та визнавайте, якщо десь схибили. Приділіть особливу увагу своїм стосункам, на вас чекають дуже приємні сюрпризи.

Овен

Гороскоп успіху обіцяє вам шанс зайняти місце під сонцем, про яке ви давно мріяли. Не дозволяйте ворогам вас здолати, адже у вас є перевага, про яку ви поки що не здогадуєтеся. Зміни підуть вам на користь, до зими ви станете краще розуміти свої емоції та вдало розкриєте свій потенціал.

Терези

На вас чекають неймовірні трансформації, які не обійдуть жодну зі сфер вашого життя. Але особливу увагу приділяйте стосункам, до зими ви зможете знайти справжнє кохання. Окрім цього, на вас чекають вдалі можливості, завдяки яким ви легко досягнете успіху на роботі. Тож, нічого не бійтеся та готуйтеся розправити крила!