В жизни 4 знаков Зодиака начинается новая эра: накроет чудесами вплоть до начала зимы
Нептун, который стал ретроградным 4 июля, подарит новую эру в жизни 4 знаков Зодиака. Их ждут перемены и приключения, а счастье будет рядом вплоть до 10 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Your Tango.
Рыбы
Ретроградный Нептун в Овне подарит вам начало особой и очень важной истории. Вам повезет как в финансовом плане, так и во всех других. Вы с легкостью преодолеете препятствия и найдете то, что давно искали. Наслаждайтесь своим успехом и не стесняйтесь достижений.
Дева
Этот период, который продлится вплоть до зимы, поможет вам многое осознать. Пришло время исправить все ошибки и ворваться в новую жизнь без груза из прошлого. Вы сможете, главное - не бойтесь и признавайте, если где-то сошли с пути. Уделите особое внимание своим отношениям, вас ждут очень приятные сюрпризы.
Овен
Гороскоп удачи обещает вам шанс занять место под солнцем, о котором вы давно мечтали. Не позволяйте врагам вас одолеть, ведь у вас есть преимущество, о котором вы пока не догадываетесь. Перемены пойдут вам на пользу, к зиме вы станете лучше понимать свои эмоции и удачно раскроете свой потенциал.
Весы
Вас ждут невероятные трансформации, которые не обойдут ни одну из сфер вашей жизни. Но особое внимание уделяйте отношениям, к зиме вы сможете найти настоящую любовь. Кроме этого, вас ждут удачные возможности, благодаря которым вы легко добьетесь успеха на работе. Поэтому, ничего не бойтесь и готовьтесь расправить крылья!
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