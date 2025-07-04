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В жизни 4 знаков Зодиака начинается новая эра: накроет чудесами вплоть до начала зимы

Пятница 04 июля 2025 06:06
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В жизни 4 знаков Зодиака начинается новая эра: накроет чудесами вплоть до начала зимы Каким знакам Зодиака скоро повезет (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Нептун, который стал ретроградным 4 июля, подарит новую эру в жизни 4 знаков Зодиака. Их ждут перемены и приключения, а счастье будет рядом вплоть до 10 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Your Tango.

Рыбы

Ретроградный Нептун в Овне подарит вам начало особой и очень важной истории. Вам повезет как в финансовом плане, так и во всех других. Вы с легкостью преодолеете препятствия и найдете то, что давно искали. Наслаждайтесь своим успехом и не стесняйтесь достижений.

Дева

Этот период, который продлится вплоть до зимы, поможет вам многое осознать. Пришло время исправить все ошибки и ворваться в новую жизнь без груза из прошлого. Вы сможете, главное - не бойтесь и признавайте, если где-то сошли с пути. Уделите особое внимание своим отношениям, вас ждут очень приятные сюрпризы.

Овен

Гороскоп удачи обещает вам шанс занять место под солнцем, о котором вы давно мечтали. Не позволяйте врагам вас одолеть, ведь у вас есть преимущество, о котором вы пока не догадываетесь. Перемены пойдут вам на пользу, к зиме вы станете лучше понимать свои эмоции и удачно раскроете свой потенциал.

Весы

Вас ждут невероятные трансформации, которые не обойдут ни одну из сфер вашей жизни. Но особое внимание уделяйте отношениям, к зиме вы сможете найти настоящую любовь. Кроме этого, вас ждут удачные возможности, благодаря которым вы легко добьетесь успеха на работе. Поэтому, ничего не бойтесь и готовьтесь расправить крылья!

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