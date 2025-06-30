Таро-гороскоп на тиждень. Кому світить бурхливий роман, а хто опиниться перед непростим вибором
Цей тиждень, який розпочався 30 червня і триватиме до 6 липня, подарує Дівам пристрасний роман, а Тельці опиняться перед складним вибором, який може змінити все.
Що обіцяє Таро-гороскоп на тиждень кожному знаку Зодіаку, розповідає РБК-Україна з посиланням на Metro.
Овен
Карта Таро: Лицар Жезлів
Цього тижня тобі потрібні драйв і пригоди у стосунках, сім'ї або дружбі. Покажи своє сміливе, яскраве "я".
Лицар Жезлів - уособлення твоєї вогненної натури. Будь вільним, сміливим і диким - саме таким тебе і люблять.
Телець
Карта Таро: Туз Мечів
Час сказати правду - і почути її у відповідь. Важлива розмова допоможе розрядити напругу і відкрити новий етап.
Говори чесно, став запитання, уважно слухай. З терпінням і співчуттям ти доб'єшся прориву.
Близнюки
Карта Таро: Повішений
Ти застряг у ситуації або стосунках, де прогрес неможливий. Замість боротьби відпусти. Це не твоє завдання все налагоджувати.
Зосередься на тому, що дійсно важливо для тебе. Іди далі.
Рак
Карта Таро: Король Монет
Візьми відповідальність і дій рішуче. Настав час навести лад у житті - твоєму чи близьких.
Захищай своє "королівство", став кордони, дій на практиці. Безпека і стабільність - зараз головне.
Лев
Карта Таро: Дев'ятка Монет
Після змін і хаосу все стало на свої місця. Твоє близьке коло сформовано.
Настав час будувати нову реальність: створюй звички, плани та моменти радості разом з тими, хто дійсно важливий. Ти твориш простір любові та дружби - зроби його чарівним.
Діва
Карта Таро: Дурень
Почни з чистого аркуша. Залиш минуле і відкрийся новим можливостям.
Стань легшим, вільнішим, щасливішим. Попереду нові знайомства, союзники, можливо, навіть роман із кимось на кшталт проникливого Водолія.
Терези
Карта Таро: Імператриця
Цей тиждень - про любов і задоволення. Романтика, тепло, щирі емоції, щедрі жести - все це принесе радість.
Час насолоджуватися близькістю з тими, кого любиш - людьми, тваринами, світом. Живи серцем і святкуй життя.
Скорпіон
Карта Таро: Дев'ятка Жезлів
Щось зламалося? Це можна поправити. Не пізно. Зроби крок назустріч - поговори, напиши, подай знак.
Навіть якщо в результаті доведеться розійтися, важливо вийти з невизначеності. Отримай ясність і полегшення. Це шлях до зцілення.
Стрілець
Карта Таро: Король Мечів
Цього тижня потрібна холодна голова. Дій розумно, а не емоційно.
Сплануй розмову, передбач реакції, порадься з тими, хто мислить тверезо. Чіткий план - і ти швидко отримаєш результат.
Козоріг
Карта Таро: Сила
Ти - опора для інших, і це виснажує. Дозволь собі скинути напругу: поплач, покричи, виговори.
Випусти пару, а потім повертайся - оновлений і сильний. Люди потребують тебе.
Водолій
Карта Таро: Закохані
Перед тобою вибір: розум чи серце? Ти сумніваєшся між пріоритетами, людьми, рішеннями.
Зроби паузу. Відступи, подивися на ситуацію з відстані. Подумай про майбутнє - і обери шлях, який справді хочеш пройти.
Риби
Карта Таро: Двійка Монет
Пора розширити своє коло. Виходь у світ, налагоджуй і відновлюй зв'язки.
Тобі потрібна підтримка не від однієї людини, а від багатьох. Вкладайся в людей - і вони віддячать, коли прийде час.
Вас також може зацікавити
- Кому зі знаків Зодіаку пощастить у коханні в липні
- Астрологиня дала гороскоп на тиждень із важливими правилами на кожен день
- Які знаки Зодіаку - ідеальні батьки.