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Відкриються нові двері: які знаки Зодіаку почнуть усе з чистого аркуша в липні

Середа 02 липня 2025 12:00
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Відкриються нові двері: які знаки Зодіаку почнуть усе з чистого аркуша в липні Цим знакам Зодіаку пощастить у липні (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Липень 2025 обіцяє стати місяцем оновлення для деяких знаків Зодіаку. Астрологи попереджають: для чотирьох представників зодіакального кола цей період відкриє можливості, про які вони давно мріяли.

РБК-Україна з посиланням на Collective World розповідає, на кого чекають доленосні зміни.

Телець

Для Тельців липень стане місяцем внутрішнього перезавантаження. Ви нарешті відпустите ситуації, які тримали вас у напрузі останні місяці.

На горизонті - нові знайомства, можливість змінити роботу або переїхати. Усе, що здавалося застиглим, почне рухатися, і це буде тільки на краще.

Діва

У Дів починається період, коли варто довіритися інтуїції, а не тільки логіці. Липень підштовхне до рішень, які давно відкладали, - змінити життєвий курс, почати нову справу або попрощатися з тим, що більше не служить вашому розвитку.

Цей місяць відкриє шанс вирватися з рутини. Усе залежатиме від вашої готовності ризикнути.

Терези

Терези можуть відчути, що всесвіт буквально підштовхує їх до нових починань. Те, що раніше здавалося стабільним, може змінитися, і саме це відкриє незвідані горизонти.

Ви отримаєте шанс побудувати життя більш гармонійно, відповідно до своїх справжніх бажань. Головне - не боятися залишити старе позаду.

Водолій

Для Водоліїв липень стане місяцем натхнення та оновлення. Ви відчуєте сильне бажання змінити звичний хід речей - можливо, це буде новий проєкт, подорож або глибоке переосмислення стосунків.

Життя наче натякає: час рухатися вперед, не озираючись. Використайте цей період для старту, про який давно мріяли.

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