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В Житомирской области загорелся гостинично-ресторанный комплекс

Олиевка, Суббота 31 октября 2020 17:18
В Житомирской области загорелся гостинично-ресторанный комплекс
Фото: пожар в Житомирской области dsns.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В селе Олиевка в Житомирской области сегодня, 31 октября, произошел пожар в гостинично-ресторанном комплексе "Дубки". Предварительно, в результате пожара никто не пострадал.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, сначала загорелась кровля двухэтажного здания, а затем огонь перекинулся на кровлю рядом стоящего деревянного здания. Общая площадь пожара ориентировочно составляет 200 квадратных метров.

Около 16 часов пожар локализовали. Сейчас угрозы дальнейшего распространения огня нет.

Напомним, с начала года в Украине зафиксировали более 90 тысяч различных пожаров. Жертвами огня стали уже почти 1200 украинцев, еще более тысячи - пострадали.

Также РБК-Украина писало о пожаре в многоэтажке, в результате которого пострадали два человека.

Кроме того, в результате пожара в Одесской области погибли два ребенка.

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