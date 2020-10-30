В Днепре произошел пожар в многоэтажке, пострадали двое людей

Фото: пожарный (dsns gov ua)

В четверг, 29 октября, в одной из многоэтажек Днепра произошел пожар. В результате происшествия пожарные спасли трех человек.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, пожар произошел на улице Рабочая Чечеливского района. По прибытию спасатели установили, что горит однокомнатная квартира на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома.

Пожарные из горящего дома вынесли двух пострадавших женщин, данные о которых устанавливаются. Их госпитализировала карета скорой медицинской помощи с предварительным диагнозом - отравление продуктами горения. Также спасли одну жительницу соседней квартиры.

Отмечается, что к тушению пожара были привлечены 10 спасателей и 4 единицы техники.

Напомним, 28 октября, в селе Новокрасне Одесской области произошел пожар в одноэтажном жилом доме, в результате которого погибли двое детей.

Кроме того, 25 октября во Львове горела многоэтажка. Тогда отравление продуктами горения получили двое детей 2020 года.

Также в Харькове произошел пожар в многоэтажном жилом доме, в результате чего один человек погиб, однако 17 удалось эвакуировать.