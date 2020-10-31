Спасатели назвали число жертв пожаров с начала года

Фото: пожары в Луганской области (ГСЧС)

Спасатели в Украине зафиксировали более 90 тысяч пожаров за 2020 год. Жертвами огня стали более тысячи человек.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Согласно данным, пострадавшими в пожарах в этому году числятся 1072 человека, в том числе 5 - за вчера. Погибли в огне 1195 человек и 1284 человека удалось спасти.

Всего произошло 93963 пожара. Больше всего в жилом секторе - 25401, а также в категории "другое" - 63607.

Напомним, ранее сообщалось, что 31 октября в Карпатах, в результате прохождения фронта, ожидаются значительные осадки в виде дождя. В высокогорье Карпатских гор ожидается до 10 см снега.

Напомним, в Карпатах в понедельник, 19 октября, выпал снег. На горнолыжном курорте Драгобрат намело около 5-7 сантиметров.

Также РБК-Украина писало, что в начале ноября в Украине будет теплая волна и последнее в этом году бабье лето.