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В Житомирской области зафиксировали еще 28 случаев COVID-19

Новости » Коронавирус     24.04.2020 - 22:39
В Житомирской области зафиксировали еще 28 случаев COVID-19
Иллюстрационное фото (flickr)

В области лабораторно подтвердили 337 случаев заражения

В Житомирской области подтвердили 28 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.

Всего в области лабораторно подтверждены 337 случаев заражения.

"Сегодня, 24 апреля, в Житомирской области подтвердили 28 новых случаев заболевания коронавирусом у жителей области. Сейчас в регионе уже 337 зарегистрированных диагнозов COVID-19", - говорится в сообщении.

Новые случаи обнаружили в Житомире - 22, в Житомирском районе - пять и в Андрушевке - один. Теперь в областном центре 113 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.

Напомним, в Днепропетровской области подтвердили 17 новых случаев коронавируса. Так, общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 по области увеличилось до 241.

Кроме того, под Днепром в городе Подгороднее зафиксировали вспышку коронавируса в трех реабилитационных центрах, где заразились 26 человек. В связи с возможным нарушением санитарных норм прокуратура открыла дело.

Добавим, что число новых случаев заражения коронавирусом в Украине уменьшилось. Так, сегодня Минздрав сообщил о 477 инфицированных за сутки, что на 101 пациента меньше, чем было вчера.

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